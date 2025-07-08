國軍運輸機金門挑燈夜「載」 士官抱孩童登機、乘客拿國旗同框

國軍漢光演習在即，國防部出動運輸機支援金門疏運旅客返回台灣本島，一名女士官發現小朋友害怕引擎聲音，立刻上前抱起護耳，協助登機。（記者吳正庭攝）

2025/07/08 23:22

〔記者吳正庭／金門報導〕國軍漢光演習在即，經金門籍立法委員陳玉珍爭取，國防部今天仍同意出動4架次軍用運輸機支援金門疏運旅客返回台灣本島；國軍弟兄從機場登記、安檢、登機，甚至護送孩童一路包辦，旅客感動國軍「軍民一家」，也有女乘客臨登機前，拿出大幅國旗與軍機同框，好像宣告「我愛國軍」。

丹娜絲颱風過境攪局，金門6日、7日對外空中交通秩序大亂，機場一早湧進逾1000人填寫候補單，雖經華信航空公司3架次放大機型，縣府向立榮航空公司爭取1架次包機，對於大批旅客仍如杯水車薪。

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幸好，國軍漢光演習前夕，國防部仍出動4架次軍機，甚至挑燈夜戰，由金門分別飛高雄1班、台中1班、台北2班，共扎扎實實地疏運280人次，讓民眾感念在心。

陸軍金門防衛指揮部得知將加開軍機，立刻派出運輸連、機步連弟兄，從尚義機場協助候補櫃台叫號，到手持「請跟我來」引導旅客搭接駁車，至軍機場辦理保險、繳費、安檢、登機全部包辦；1名小朋友登機前，因防噪耳塞脫落，嚇得不敢動彈，當時飛機引擎嗡嗡作響，風切聲又大，更讓父母不知所措，在場女士官立刻一把抱起小朋友，迅速用手掌護耳，協助登機。

還有女乘客排隊登機時，忽然從人群隊伍站出來，拿出1面大國旗與軍機合影，雖立刻被在場人員以安全為由打斷，但她仍很興奮，好像向世人宣告「我愛國家」、「我愛國軍」。

縣府人員估計，應該還有數百名旅客未能依行程返台，預估9日還有候補需求。

國軍弟兄執行安檢作業，協助旅客登機。（記者吳正庭攝）

未能排上民航機的旅客，依序搭軍機返台。（記者吳正庭攝）

國軍挑燈夜「載」，以軍機協助疏運旅客返台。（記者吳正庭攝）

一名女姓乘客臨登機前拿出一面國旗與軍機同框，立刻被工作人員以安全為由制止。（記者吳正庭攝）

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