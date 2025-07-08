高雄風災農損3692萬元 首波爭取到短期葉菜類現金救助

高雄受到丹娜絲颱風影響，累積農損超過3692萬元，以香蕉損失最大。（記者陳文嬋攝）

2025/07/08 22:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受到丹娜絲颱風影響，累積農損超過3692萬元，農業局首波爭取到西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）現金救助及低利貸款，明起至22日受理申報，後續全力爭取香蕉等現金救助。

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，高雄31區達8級以上陣風，彌陀等3區更出現11級強陣風，另高達22區降雨達豪雨等級，尤以大寮區降雨最多，24小時累積雨量374毫米，達到大豪雨等級。現正值芭樂、香蕉等果樹、葉菜類採收期及瓜果類結果期，颱風造成果樹折枝落果、葉菜、瓜果類水傷等災情。

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市府統計，以香蕉受創最大，被害面積290.72公頃，損失1777.1萬元；其次芭樂被害面積283.6公頃，損失899.5萬元；香瓜被害面積119.0公頃，損失302.7萬元；西瓜被害面積53.50公頃，損失216.3萬元。

農業局首波向農業部爭取到西瓜每公頃6.2萬元、香瓜每公頃8萬元、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）每公頃2.96萬元的農損現金救助及低利貸款，明起至22日於土地所在地公所受理農民申報。

農業局感謝農業部公告高雄農產業現金救助，協助農民復耕，後續將爭取香蕉、芭樂等作物現金救助。

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