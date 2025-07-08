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    南投城隍爺遶境祈福 神將「夜巡」捉鬼趕妖打頭陣

    南投市配天宮城隍爺聖誕遶境祈福活動，8日晚間由范、謝將軍等眾神將「夜巡」捉鬼趕妖打頭陣 。（南投市公所提供）

    南投市配天宮城隍爺聖誕遶境祈福活動，8日晚間由范、謝將軍等眾神將「夜巡」捉鬼趕妖打頭陣 。（南投市公所提供）

    2025/07/08 22:16

    〔記者張協昇／南投報導〕南投市配天宮一年一度的城隍爺聖誕遶境祈福活動，今（8日）晚點燃起馬炮後展開，由城隍爺的眾神將「夜巡」捉鬼趕妖打頭陣，吸引許多民眾前來觀看此一盛大民俗慶典活動，場面相當熱鬧，城隍爺則將於明天下午1點起在市區遶境，庇佑合境平安。

    南投市奉祀城隍爺的配天宮，建廟至今已逾300年歷史，從日治時期開始，每年農曆6月15日城隍爺聖誕，即會進行遶境祈福活動，且玄奇的是每年城隍爺遶境完，都會下一場大雨，象徵洗去俗世塵囂，讓大地恢復平靜。

    惟城隍爺尚未遶境，南投市今天因受對流雲系發展旺盛影響，從上午開始即下起傾盆大雨，還好下午雨勢停歇，太陽露臉，晚間7點半由副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲及縣議員林儒暘點燃起馬炮後，眾神將們即沿著南投市街區展開「夜巡」驅除鬼魅，並捉拿逾期未歸鬼魂，場面威嚴肅穆並有大批陣頭跟隨護駕，所到之處鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳。

    而南投市公所也將於今天城隍爺遶境時發送「平安餅」給民眾，並在市公所準備內有平安餅及幸運紅線的結緣小禮送給小朋友，讓孩子們也能感受到城隍爺的庇佑，並認識傳統宗教信仰文化。

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