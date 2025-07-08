大正時期曾有「Z字路線」颱風！ 網問怎知海上路徑？ 氣象署揭秘

大正時期曾有Z字型移動的颱風，但當時如何探知颱風的海上路徑，引發網友好奇詢問。（臺灣國定古蹟編纂研究小組提供）

2025/07/08 22:11

〔記者林志怡／台北報導〕直接從台灣海峽一側北上通過的颱風相當少見，近期有粉絲專頁分享一張大正時期的颱風路徑圖，其中包括了一個「Z字型」移動的颱風，許多網友好奇，當初如何知道海上的颱風位置。對此中央氣象署解答，1920年前後僅能依靠地面測站、船舶以及其他資料交換來繪製天氣圖，並分析颱風中心位置。

丹娜絲颱風是台灣1958年有完整觀測紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，且屬於發生率不到7%的第九類路徑，於巴士海峽生成後，往東北方向前進，路徑逐漸貼近西部海岸線，從嘉義布袋登陸後，北上通過西半部地區，並從桃竹交界出海，今日丹娜絲颱風持續往北移動，午後轉向西前進，預計在今日深夜至明日清晨間登陸中國，並於明日減弱為熱帶性低氣壓。

請繼續往下閱讀...

類似丹娜絲颱風、從台灣海峽北上的颱風數量相當少，近期粉專「臺灣國定古蹟編纂研究小組」貼出一張大正9年（1920）7月20日以Z字形路線沿台灣海峽北上的颱風，先是由西向東通過巴士海峽，接著在南海地區逐漸轉往東北方向北上，通過台灣海峽後，又再度轉向，往西北方向靠近中國地區。

這張大正時期的颱風路徑圖貼出後，許多網友好奇，當初應該還沒有雷達或衛星技術，是如何觀測並得知海上的颱風中心位置？有部分網友並猜測，可能是由飛機飛到颱風上方觀測。

不過，中央氣象署台灣南區氣象中心簡任技正黃文亭解答指出，這張颱風路徑圖是在颱風生命週期結束後才整合完成的紀錄，繪製的時期仍只能依靠地面測站資料、海上的船舶資料，以及與其他資料交換來繪製天氣圖，藉此分析颱風的所在位置。

黃文亭說，早期的颱風資料氣象署也有部分保留，比如日治時期首個襲台的颱風資料、對台灣影響較大的颱風等，但相對不完整，一直到1985年才開始有系統化的紀錄與追蹤，但這次粉專貼出來的Z字型颱風路徑，在近年來還沒出現路徑相似度較高的其他颱風。

此外，網友所想到「搭乘飛機到颱風上空觀測」的作法，國內最廣為人知的是「侵台颱風之飛機偵察及投落送觀測實驗（DOTSTAR）」，又名追風計畫，在2003年杜鵑颱風期間，首次執行觀測任務，近年來仍在持續運作中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法