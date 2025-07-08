丹娜絲掀翻屋頂！ 台南「搭鐵厝」業者接案排到9月

丹娜絲重創台南，受災戶復建，搭鐵厝業者電話接不停。（讀者提供）

2025/07/08 21:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」挾帶逾10級的陣風強襲台南，海線與山區的民房毀損嚴重，「搭鐵厝」業者的委託修復案件爆量，有的要排到9月份，甚至因人力短缺，怕忙不過來，只接熟客，讓亟欲儘速重整家園的受災戶相當無奈。

謝姓粉領族的老家在七股，是丹娜絲的重災區之一，連結住宅的鐵皮厝建物，遭強風吹得殘破不堪，部分屋頂被掀翻，橫向的支撐金屬架倒下，直接插入停放的自用車擋風玻璃，所幸沒有人受傷。

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謝女指出，颱風過後，整理家園，急尋工程業者，透過街坊鄰居的介紹才順利找到，先協助將有危險性的殘破鐵皮吊離，車子送修，並展開復建。

謝女提到，也有一些同事的老家鐵皮屋遭颱風重創，工程行因忙不過來，婉拒接案，靠著親朋好友的引薦，套交情、攀關係，業者才答應努力抽空，協助修復。

業界知名的莊金生表示，颱風之後，電話接不停，因手邊仍有一些案子，加上公司缺工問題，能提供災後復建的人力真的有限，目前已排到9月份。

莊金生說，若實在扛不住人情壓力，也只能選擇性接案，以服務老客戶為主，且自己加班趕工，希望受災戶體諒。

蕭姓業者也提到，公司有一些連鎖商家的固定客戶，新店面要趕在農曆7月前完工，以利開幕，與時間賽跑，真的挪不出人力協助受災戶復建。

丹娜絲重創台南。（讀者提供）

丹娜絲重創台南。（讀者提供）

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