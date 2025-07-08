遇到土城砍人案怎麼辦？ 網推「一物」擊退

網友建議可以隨身攜帶防狼噴霧、辣椒水，成防身工具。示意圖。（資料照）

2025/07/08 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區明德路二段7日發生命案，46歲謝姓男子持刀砍死42歲妻子與小姨子，犯案後不僅冷血鎮定，還聲稱自己有精神疾病，企圖卸責，引發社會譁然。事件曝光後，一名女網友表示，如果我是現場目擊者，我該怎麼辦？除了報警，我完全不知道能做什麼。貼文引來眾多網友熱烈討論，有人直言「趕快跑就對了」，也有人建議可考慮「帶防狼噴霧」。

網友在Dcard上發文表示，難以想像若親眼目睹類似情況會如何反應，「我發現我光是想像就好怕，我不知道除了報警之外還可以再做什麼事情？」她也向其他網友求助，若有人知道在場者還可以採取哪些行動，請務必分享。

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文章發出後，網友紛紛留言，「我唯一想到的就是去學防身術」、「報警已經是路人唯一能做的事了，不要妄想自己可以對付刀子」、「大喊火災，大家拿滅火器」、「我覺得只能遠離、報警，對方有兇器，不要靠近比較好」。

一部分網友推薦防狼噴霧，「之前拿防狼噴霧，噴到手上一點點測試，一開始沒感覺，之後把粉末汁液隨便擦掉，還沒洗手，拿手抓眼睛的癢，半小時沒辦法睜開眼睛+角膜炎」、「真的要帶辣椒水，看兇嫌拿那麼長的刀，要去幫忙真的很難欸，只能說跟惡人搏鬥很需要勇氣」。

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