週三水氣更多！中南部防豪雨、北部午後有雨 花東高溫35度
週三低壓帶及西南風影響，中南部地區有陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。（資料照）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕週三（9日）低壓帶及西南風影響，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長並可能有局部豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約30至33度。
中央氣象署預報，週三低壓帶及西南風影響，水氣更多，各地降雨機率高，容易出現短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長且有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。
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溫度方面，週三各地高溫約30至33度，花東縱谷及金門可以來到35度左右。
另外，中央氣象署提醒，低壓帶及西南風影響，桃園至嘉義、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；台灣北部及東半部海面有2至3米左右浪高，其他海面也有1.5至2米左右浪高，海上活動請注意安全。
未來幾天天氣，天氣風險公司指出，本週天氣大致上都是受到低壓帶影響，而且不穩定的程度可能會更高，水氣則持續偏多，迎風面中南部早晚期間仍然會有局部短暫陣雨機會，午後各地都會有對流雲系發展影響，並可能有雷雨帶來局部較大雨勢，天氣變化可能會相當快速、時晴時雨，外出別忘了攜帶雨具備用，行車時如果突然遭遇大雨也要小心駕駛。
紫外線指數方面，週三桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。
空氣品質方面，週三受低壓帶及西南風影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
週三各地高溫約30至33度，花東縱谷及金門可以來到35度左右。（擷取自中央氣象署網站）
紫外線指數部分，週三桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）
空氣品質方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）