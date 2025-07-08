台南首赴大邱參展炸雞啤酒節 這道「經典炸物」擄獲韓饕客

台南蔡裕峰主廚現場製作炸虱目魚料理給遊客品嚐。（台南市觀旅局提供）

2025/07/08 21:29

〔記者王姝琇／台南報導〕推廣城市觀光品牌，市府以「Welcome to Tainan」為主題，首次參加為期5天的韓國大邱炸雞啤酒節，吸引超過百萬人次參與，副市長葉澤山率觀旅局團隊準備台南果乾、觀光資訊及文創伴手禮，展現台南人情味。

韓國大邱炸雞啤酒節自7月2日起為期5天在大邱熱鬧登場，台南展區更於7月5、6日辦理美食品嚐活動，「香酥虱目魚」吸引現場遊客，另外在地農特產與互動遊戲等更擄獲民眾喜愛，成為活動現場人氣焦點。市府團隊也與大邱觀光協會進行交流。

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活動現場葉澤山親自向遊客介紹台南的旅遊亮點與文化特色，強化與韓國市場的交流連結。葉澤山表示，台南是台灣歷史最悠久的城市，悠遠的歷史與得天獨厚的地理條件，孕育出豐富的觀光資源、美食文化與自然風光，是適合深度體驗與慢活旅行的城市，期藉由參加炸雞啤酒節活動，讓更多韓國民眾近距離感受台南的熱情與魅力，並邀大家前來實地探訪。

觀旅局長林國華表示，這次活動特別邀台南福爾摩沙廚藝協會會長蔡裕峰主廚，於活動期間製作限定的台南虱目魚料理，主廚以經典酥炸虱目魚背鰭條為主，外酥內嫩、香氣撲鼻，遊客讚嘆「魚肉細緻、風味獨特」，與啤酒搭配更是絕妙組合。

現場也安排韓國旅遊KOL分享實際走訪台南的旅遊經驗，包含安平老街、孔廟文化園區、夜市美食與甜點等經典行程，現場也準備3天2夜遊程推薦摺頁。活動最後更分享美味的各式台南水果乾，呈現豐富多元的在地滋味，現場反應熱烈。

活動期間，葉澤山亦率隊前往大邱交通公社就大邱單軌之設立及營運的事項進行視察及交流，另亦前往慶州市拜會慶州市文化觀光局及慶尚北道文化觀光公社，就雙方城市行銷、觀光推廣等議題對談，雙方對未來合作交流充滿期待。

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