為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳其邁救災不分藍綠 黃敏惠：患難見真情

    高雄市長陳其邁（左三）昨天帶領救援人力支援嘉市救災，嘉義市長黃敏惠（左四）上前握手致謝。（嘉市政府提供）

    高雄市長陳其邁（左三）昨天帶領救援人力支援嘉市救災，嘉義市長黃敏惠（左四）上前握手致謝。（嘉市政府提供）

    2025/07/08 21:04

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，高雄市長陳其邁昨天親自帶救援人力支援嘉市，嘉義市長黃敏惠上前擁抱致謝。黃敏惠今天受訪表示，在嘉市最困難的時候，陳其邁市長第一個打電話來，陸續也有很多縣市長打電話來關心，「患難見真情，在風雨中我們看到更大的力量，這也是讓我覺得很感動的時刻」。

    黃敏惠今天下午陪同行政院長卓榮泰視察嘉市水源地電力中斷災情，對於媒體問及陳其邁率隊支援嘉市救災，黃敏惠表示，嘉市幾十年來，風災從來沒有這麼嚴重，高雄市是第一個提出支援，高雄市長陳其邁昨天下午還親自帶著支援人力到嘉市，並說「嘉市這麼嚴重，我會加派人力、機具到嘉市」，這一句話讓她內心備感溫暖，又十分窩心。

    黃敏惠說，在嘉市最困難的時候，真的很感謝，陳其邁市長第一個打電話來，陸續也有很多縣市長打電話來關心，這也就是說「患難見真情，在風雨中我們看到更大的力量，這也是讓我覺得很感動的時刻」。

    被問到陳其邁表示「救災不分藍綠」，黃敏惠回應說，「本來救災就不分藍綠，各個縣市都一樣，只要哪邊有需要，大家就會努力去協助，互助合作這本來就是台灣人的精神，彼此互助加油鼓勵都是很重要的力量」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播