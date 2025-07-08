陳其邁救災不分藍綠 黃敏惠：患難見真情

高雄市長陳其邁（左三）昨天帶領救援人力支援嘉市救災，嘉義市長黃敏惠（左四）上前握手致謝。（嘉市政府提供）

2025/07/08 21:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，高雄市長陳其邁昨天親自帶救援人力支援嘉市，嘉義市長黃敏惠上前擁抱致謝。黃敏惠今天受訪表示，在嘉市最困難的時候，陳其邁市長第一個打電話來，陸續也有很多縣市長打電話來關心，「患難見真情，在風雨中我們看到更大的力量，這也是讓我覺得很感動的時刻」。

黃敏惠今天下午陪同行政院長卓榮泰視察嘉市水源地電力中斷災情，對於媒體問及陳其邁率隊支援嘉市救災，黃敏惠表示，嘉市幾十年來，風災從來沒有這麼嚴重，高雄市是第一個提出支援，高雄市長陳其邁昨天下午還親自帶著支援人力到嘉市，並說「嘉市這麼嚴重，我會加派人力、機具到嘉市」，這一句話讓她內心備感溫暖，又十分窩心。

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黃敏惠說，在嘉市最困難的時候，真的很感謝，陳其邁市長第一個打電話來，陸續也有很多縣市長打電話來關心，這也就是說「患難見真情，在風雨中我們看到更大的力量，這也是讓我覺得很感動的時刻」。

被問到陳其邁表示「救災不分藍綠」，黃敏惠回應說，「本來救災就不分藍綠，各個縣市都一樣，只要哪邊有需要，大家就會努力去協助，互助合作這本來就是台灣人的精神，彼此互助加油鼓勵都是很重要的力量」。

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