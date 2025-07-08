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    夜間持續搶修 台電新營區處拚復電

    台電新營區處拚復電，入夜持續搶修，截至今晚8時，復電率近8成，員工席地用餐。 （台電新營區處提供）

    台電新營區處拚復電，入夜持續搶修，截至今晚8時，復電率近8成，員工席地用餐。 （台電新營區處提供）

    2025/07/08 20:56

    〔記者王涵平／台南報導〕台電新營區處拚復電，入夜持續搶修，截至今晚8時，復電率近8成，員工席地用餐，台電總經理王耀庭也到新營區處為搶修同仁打氣加油。

    丹娜絲颱風造成新營轄區大量停電，多處電桿斷裂倒塌及變壓器開關損壞，台電新營區營業處及來自全台各地的區處支援工班，已連續3天日夜持續進行電桿復舊、建桿作業、電線壓接、電力設備更換等搶修工作。

    台電新營區處表示，轄區用戶數約27萬餘戶，此次停電約12萬餘戶，近半數用戶皆處於黑暗中，面臨184處斷桿修復的重大挑戰更是雪上加霜。搶修過程中，搶修工班同仁常以地為席在路邊用餐，短暫休息後又立即投入搶修。

    目前主要停電區域集中在鹽水、六甲、後壁、大內、北門、下營、學甲、麻豆、柳營、東山、白河、新營、官田等地區，截至今（8）日20時累積曾停電戶數達128724戶，已有102139戶恢復供電，尚有約26585餘戶停電中，復電率近8成，感謝民眾的耐心等候及包容，入夜之後仍會持續進行修復作業，力拚儘速恢復供電。

    台電新營區處表示，颱風侵襲造成大量停電事故，只要有用戶通報停電，一定會登錄台電｢天然災害停復電查詢｣網頁系統並安排後續搶修，目前台電網頁是整點更新停電資訊，造成部分訊息及民眾提報的停電狀況無法立即呈現，深感歉意，後續會持續檢討改進。

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