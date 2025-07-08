阿嬤大街騎警用機車載孫女惹議 真相她是機車行老闆娘…來修車的

圖中阿嬤大街騎警用機車載孫女惹議，真相她是機車行老闆娘…來修車的。（取材自threads）

2025/07/08 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕真是烏龍一場！桃園市一名網友今（8）日在Threads發表一張阿嬤騎警用機車載孫女的照片，並貼文質疑「現在警察這麼便民嗎？警用機車可以隨便用？哪一間派出所可以借…油錢有點貴」、「還是其實是便衣警察？」引起網友熱議，有網友酸說「阿嬤騎錯？」「警用機車報廢賣給車行，不知道是不是還沒拆掉？ 」也有網友懷疑「難道是將警用機車公車私用，騎在馬路晃悠？」

對此，中壢警分局今日傍晚主動調查圖中這輛中壢派出所警用機車，是保管員警今日發現疑似機車故障無法發動，立即報修並請機車行協助，機車行老闆娘主動體諒員警勤務繁忙，基於熱心攜帶電瓶到達派出所發動機車後，協助將機車騎回車行維修，而孫女因為放暑假就跟著阿嬤到派出所，該警用機車是已報修狀態，並非借給了誰。

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中壢警分局長林鼎泰表示，分局會持續落實宣導廉能執法精神，嚴禁公車私用，確保公務資源合法正當運用。

至於機車行老闆娘本來也是派出所的婦女志工，因為擔心員警執勤沒有機車代步，才會主動到派出所把車載回機車行測試換新電瓶後是否正常，對於代騎警用機車送修，她表示自己純粹出於幫忙才會暫時騎警用機車，對於造成外界誤解，深表歉意。

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