卓榮泰視察新塭變電所 台電力拚72小時修復

行政院長卓榮泰（左2）等聆聽台電公司簡報。（記者林宜樟攝）

2025/07/08 20:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來狂風，造成嘉義縣布袋鎮新塭變電所「新塭－永華線」3座輸電鐵塔傾倒，是台電1977年賽洛瑪颱風後再度有多座輸電鐵塔傾倒，加上電桿倒斷706根，影響嘉義縣近24萬戶停電，到今晚6點仍有4萬6千多戶停電，台電公司力拚72小時復電，盼能於明晚9點完成架設電線，輸出電力；行政院長卓榮泰今天傍晚到新塭變電所視察時表示，民眾最關心「何時復電」，台電公司正全力修復，臨時塔完工後將能陸續恢復供電，請鄉親給予一點時間，造成不便及損失，會想辦法處理協助。

卓榮泰今天與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑等到新塭變電所視察；台電董事長曾文生、供電處長劉建勳及配電處長黃銘宏等簡報說明，丹娜絲颱風造成全國86萬多戶停電，至今晚還有8萬多戶停電，此次災害為鐵塔傾倒，大量電桿倒斷，極為罕見，由於一個工作班一天只能立2到3根電桿，因此動用全國780多名人力搶修中。

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台電公司表示，新塭變電所鐵塔受損，影響義竹鄉及布袋鎮1萬多戶，若無法搶修，也無法送出低電壓的電力，原修復方式預估7日才能完成，新修復方案為設立2座臨時角鋼桿及31座預力電桿，並使用導地線施工，力拚明晚9點完成架設電線，輸出電力，讓停電戶逐步恢復供電，但因大量電桿倒斷，分歧線部分仍須待送電後，才能瞭解哪些部分需要修復，沿海養殖池區域用電需求則列為優先處理項目。

翁章梁表示，布袋鎮尚有9000多戶停電、義竹鄉7000多戶停電，縣府持續與台電合作，全力協助復電，盡速讓鄉親生活恢復正常；蔡易餘說，許多電桿倒斷，影響交通，漁民無法搶救養殖池，請行政院指派國軍協助先移開電桿，讓漁民能先處理。

卓榮泰說，網路上看到台電同仁蹲坐在路邊吃便當的照片，令人感動，感謝台電弟兄努力修復，並請台電公司照顧好同仁安全及生活，拜託他們以最快時間搶修完成配電，也會請國軍全力支援嘉義縣市人力，許多縣民因沒電造成不便，請縣長照顧鄉親生活。

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