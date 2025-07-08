南一中、南女中錄取成績下滑 校長曝真相

114學年度高中免試入學今日公布分發結果，高分群人數各地區普遍減少。（圖由南市教育局提供）

2025/07/08 20:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度高中免試入學今（8）日公布分發結果，台南一中與台南女中最低錄取分數均較去年下滑。校方分析，今年高分群人數各地區普遍減少，亦呈現不同區域競爭態勢。

台南一中校長廖財固指出，今年各科A++人數比例，除社會科以外皆較去年下降，顯示整體高分群減少。其中國文與自然科下降幅度最明顯，分別減少2.1%與1.52%，英文與數學則各減少0.42%。社會科在A+人數比率則下滑3.65%，若合併A++與A+統計，整體比率下降達3.46%。

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在此背景下，各地區第一志願學校的最低錄取標準普遍下修。例如中投考區的台中一中錄取分數由97點降至95點，台中女中雖維持92點，但達標人數減少，顯示高分學生整體分布趨緩。

針對台南考區，廖財固分析，今年報考人數較去年下降12.95%，高於中投區的7.01%。在整體人數銳減下，台南一中錄取分數僅下降0.7分，相對而言，反而較其他考區提升。需要進一步確認各私校最低錄取標準跟去年數據比較，可能更為貼近事實。

台南女中校長洪慶在則表示，主因是少子化，今年南市高一新生人數較去年少3000人，所以高分群也跟著少，但是南一中、南女中招生人數只是每班減1人，短收人數遠不及生源人數。

台南一中最低錄取分數為28.6分、台南女中為25.8分，雙雙較去年下滑，分別下降約0.7與1.8分。反映少子化與整體高分群萎縮趨勢，各科目成績變化與不同區域競爭態勢，也成為今年各校錄取分數變動的關鍵。

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