新北消防隊橡皮艇翻覆 翡翠水庫管理局澄清:非洩洪

新北市新店區廣興橋下發生溺水案。（記者孫唯容翻攝）

2025/07/08 20:26

〔記者孫唯容／台北報導〕今（8）日下午4時許，新北市新店區廣興橋下發生溺水案，警消獲報後，派遣4名警消、1名義消下艇救人，卻疑因翡翠水庫放水作業釀船隻翻覆，導致3名救難人員命危，溺水遊客不治。對此，翡翠水庫管理局表示，從上午10點開始放水，預定放至下午5點停止，放流量為小流量每秒80立方公尺，並非洩洪。

據了解，廣興橋桂山發電廠水域附近有告示牌，明令禁止從事水上活動，今天一名50多歲陳姓男性男子和朋友到場玩玩SUP，過程中卻不慎溺水，警消接獲報案以後，派出4艘船艇搜救，豈料主搜救艇疑似遇到滾輪流，導致整艘船被拉入水中，導致4名警消、1名義消落入水中。

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針對本案，翡翠水庫管理局表示，並非屬實，按翡翠水庫每天須供應大台北地區所需民生用水，今日供應放水時間，從上午10點開始放水，預定放至下午5點停止，放流量為小流量發電放水，每秒80立方公尺。

翡管局表示，水庫每日供應民生用水，本案溺水事件，翡管局於今日下午4時30分左右，接獲新北市消防局通報搜救需要，請求本局暫停供水，翡管局隨即停止放水。

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