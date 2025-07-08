接見海地外長訪團 彭啓明：交流極端氣候挑戰經驗 強化氣候韌性

環境部部長彭啓明今日接見「海地共和國外長蔣伯狄伉儷訪團」。（環境部提供）

2025/07/08 19:53

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部部長彭啓明今（8）日接見「海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團」時表示，海地與台灣同為海島國家，皆面臨類似的極端氣候挑戰，如颶風侵襲與氣候暖化等環境問題。台灣多年來累積因應極端氣候的經驗，願意分享相關作法與技術，與海地攜手合作，提升雙邊氣候韌性，共同面對全球氣候變遷帶來的衝擊。

蔣伯狄指出，海地長期受到去森林化問題所苦，土壤嚴重流失，影響農業生產，使得農作物難以種植，不僅威脅糧食安全，也加劇人口外流。同時，土壤沖刷入海亦造成沿海水質惡化，漁業資源枯竭，漁民被迫前往遠海捕魚，然當地漁船設備簡陋，遠洋作業風險極高，威脅漁民生命安全。

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此外，海地位處板塊交界帶，地震頻繁，加上每年面臨強烈颶風威脅，以及氣候變遷加劇海平面上升與氣候極端化，更使該國的環境與人民生計面臨嚴峻挑戰。

會中蔣伯狄表示，對我國碳權交易與森林碳匯等議題表示高度興趣，因此預計將相關構想帶回海地進一步討論，期待未來深化雙邊合作。同時，蔣伯狄也誠摯邀請彭啓明訪問海地，了解當地環境困境與合作需求，加快雙邊環境夥伴關係進展。

彭啓明說，感謝海地政府及蔣伯狄長期以來在國際場域為台灣發聲與支持，環境部將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適、森林碳匯與碳權制度、災害風險管理與永續發展等議題，協助海地強化氣候韌性與應對能力，落實全球氣候行動的責任與合作精神。

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