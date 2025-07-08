帶技職生助行銷偏鄉農產 胡家紋獲教學實踐2年期計畫

台科大應用科技學士學位學程助理教授胡家紋通過教學實踐計畫兩年期。（台科大提供）

2025/07/08 20:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕「技優回鄉」帶學生回偏鄉服務！台科大應用科技學士學位學程助理教授胡家紋帶學生與偏鄉連結，拿下今年「大專校院教學實踐研究計畫」2年期專案，展現台科大的社會責任與創新力。

台科大在教育部今年「大專校院教學實踐研究計畫」中成績亮眼，共有31件計畫通過審查，總補助金額達1280萬餘元，不僅通過件數創歷年新高，補助總額亦首次突破千萬元。

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通過的計畫中包含30件1年期計畫與1件極具競爭力的2年期大學社會責任專案，其中胡家紋長年深耕偏鄉教育，以「技優回鄉」的概念帶學生回到大湖、玉里、光復、南投、卓蘭等家鄉服務，透過手機自媒體創作圖文影音，協助當地小農行銷農特產品，並推廣3D列印科普文創，展現大學知識與在地連結的實踐力，也成為全國僅16件通過的2年期專案之一。

在管理領域，台科大財務金融研究所教授繆維中以「統計學與選擇權的統合學習與實務接軌」第六度獲得教育部教學實踐研究計畫補助。繆維中指出，為強化學生對金融市場結構的理解，課程將整合統計學與選擇權相關理論，開發可視化教學軟體，透過真實市場數據計算偏度、峰度等關鍵統計量，協助學生學會如何從市場報價中提取資訊，並充分與業界接軌。

台科大教務長陳素芬表示，今年度教學實踐研究計畫成果能夠大幅突破，反映出台科大教師們對提升教學品質的高度關注與團隊合作精神，未來校方將持續推動以學生學習為核心的教學創新，鼓勵教師結合教學與研究成果，並透過USR、全英語授課（EMI）等教育趨勢的實踐，深化大學在人才培育與社會影響力。

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