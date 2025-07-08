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    行李收納有訣竅！ 專家教「4招」提升收納效率

    專家建議以「結構性打包」，才能真正提升行李箱收納效率、避免登機受阻，示意圖。（資料照）

    專家建議以「結構性打包」，才能真正提升行李箱收納效率、避免登機受阻，示意圖。（資料照）

    2025/07/08 23:05

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕暑假旅遊旺季到來，行李空間與附加費用成為出國旅客關注焦點。專家建議行李以「結構性打包」，才能真正提升收納效率、避免登機受阻。

    每日郵報》報導，歐洲廉價航空瑞安航空宣布，因應歐盟新規，將免費「個人隨身行李」尺寸擴大20％，從原本的40公分×25公分×20公分，放寬為40公分×30公分×20公分。此舉對於僅攜帶手提行李的旅客來說是一大福音，可望減少超過尺寸遭收費的風險，提升打包彈性。

    不過，空間變大不代表可以毫無節制地塞入更多物品。打包專家舒特（Tom Schott）建議，旅客應以「結構性打包」為原則，而非「塞好塞滿」。他指出，可在行李中加入一塊與規定尺寸相符的硬紙板，不僅能幫助行李維持形狀，還能避免鼓脹變形，也能避免行李外觀膨脹遭到地勤注意。

    此外，舒特還提供幾項實用打包技巧，包括使用密封袋分類衣物、保護易碎品，同時節省空間。他也推薦在行李中央放置小盒子，用來收納充電器、轉接頭等小型電子設備，再以衣物包覆保護。最後，打包前將所有物品平鋪在40公分×30公分區域內，更能直觀掌握收納空間。他強調「這些是每位旅客都應掌握的收納基本原則」。

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