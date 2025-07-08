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    接見立陶宛國會友台小組 彭啓明：盼深化碳費、再生能源等環境合作

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，環境部部長彭啓明今接見。（環境部提供）

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，環境部部長彭啓明今接見。（環境部提供）

    2025/07/08 20:08

    〔記者黃宜靜／台北報導〕立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）率跨黨派議員團訪台，環境部部長彭啓明今（8）日會晤訪團時表示，我國與立陶宛皆面臨為達成2050淨零目標，使用再生能源、循環經濟及碳費的議題，可共同在這些領域進行合作。

    彭啓明表示，立陶宛在溫室氣體減量成效卓著，其2030年的目標將較該國1990年的排放量減少70%，值得我國借鏡。我國與立陶宛工業結構不同，我國2030年的減量目標在亞洲僅次於日本，先以徵收碳費要求企業減少碳排放，未來將推動排放交易制度，與徵收碳費相輔相成，台灣將推動綠色供應鏈、數位及綠色雙軸轉型及綠領人才作為重要政策，此外，整合產業界推動8+N資源循環聯盟，轉化廢棄物為資源，促進循環經濟。

    彭啓明指出，極端氣候和自然災害也是全球人民共同面對的議題，希望立陶宛可協助我國因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）相關議題，另可加強與立國在排放交易、低碳技術及人才培育等合作。

    訪團成員包括立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、副主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）、馬瑪竇（Matas Maldeikis）、議員辛格里斯（Emanuelis Zingeris）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）、立德卡（Arminas Lydeka）等。

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