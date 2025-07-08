台中購買TPASS更方便 7/9起中捷售票機買得到

中捷自7月9日起捷運站加值售票機開放TPASS購票。（中捷提供）

2025/07/08 19:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司統計，TPASS定期票自2023年7月1日上線以來深受通勤族肯定，截至今年6月30日，累計超過890萬人次使用定期票搭乘台中捷運，為提升購票便利性，自明（9）日起，中捷綠線全線18座車站的加值售票機將新增定期票新購與續購功能，旅客無須再至詢問處排隊購買。

中捷公司指出，使用TPASS定期票可不限次數搭乘捷運、市區公車、台鐵及公路客運，為通勤及通學民眾省下可觀的交通費，今年1至6月使用定期票佔捷運整體運量平均約29％，平日更高達36％，截至今年6月30日，累計超過890萬人次使用定期票搭乘台中捷運。

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中捷公司指出，為讓乘客購期票更便利，包括中彰投苗定期票（市民及非市民）與台中市境內定期票（市民及非市民），自7月9日起均可透過捷運站的加值售票機購買，且系統同步新增信用卡與簽帳金融卡的自動加值功能，旅客可在加值售票機先自動加值再購買定期票，無須擔心票卡餘額不足，無論是首次購買、續購或加值設定，都能更便利。

中捷提醒，續購定期票必須於票卡有效期間屆滿前10日內辦理，旅客可在各車站的票卡查詢機或加值售票機查詢使用方案、效期與票卡資訊。此外，旅客刷卡通過閘門時，閘門螢幕也會同步顯示定期票的方案與有效期限，方便即時掌握票卡狀態。

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