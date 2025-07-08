為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中購買TPASS更方便 7/9起中捷售票機買得到

    中捷自7月9日起捷運站加值售票機開放TPASS購票。（中捷提供）

    中捷自7月9日起捷運站加值售票機開放TPASS購票。（中捷提供）

    2025/07/08 19:21

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司統計，TPASS定期票自2023年7月1日上線以來深受通勤族肯定，截至今年6月30日，累計超過890萬人次使用定期票搭乘台中捷運，為提升購票便利性，自明（9）日起，中捷綠線全線18座車站的加值售票機將新增定期票新購與續購功能，旅客無須再至詢問處排隊購買。

    中捷公司指出，使用TPASS定期票可不限次數搭乘捷運、市區公車、台鐵及公路客運，為通勤及通學民眾省下可觀的交通費，今年1至6月使用定期票佔捷運整體運量平均約29％，平日更高達36％，截至今年6月30日，累計超過890萬人次使用定期票搭乘台中捷運。

    中捷公司指出，為讓乘客購期票更便利，包括中彰投苗定期票（市民及非市民）與台中市境內定期票（市民及非市民），自7月9日起均可透過捷運站的加值售票機購買，且系統同步新增信用卡與簽帳金融卡的自動加值功能，旅客可在加值售票機先自動加值再購買定期票，無須擔心票卡餘額不足，無論是首次購買、續購或加值設定，都能更便利。

    中捷提醒，續購定期票必須於票卡有效期間屆滿前10日內辦理，旅客可在各車站的票卡查詢機或加值售票機查詢使用方案、效期與票卡資訊。此外，旅客刷卡通過閘門時，閘門螢幕也會同步顯示定期票的方案與有效期限，方便即時掌握票卡狀態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播