丹娜絲風災致農損 全台累計破14.5億

丹娜絲風災導致台南文旦嚴重受損。（記者劉婉君攝）

2025/07/08 18:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災造成全台農業災情慘重，截至今（8）日下午5時，全台農業產物與民間設施損失逾14.5億元，文旦受損最嚴重，單一作物農損金額就超過2億元。

農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業保育署等彙整各縣市查報資料，全台農損達14億5877萬元，其中農產損失達9億5587萬元；畜產損失為2746萬元，主要受損為雞隻，達27.1萬隻；漁產損失達1億8375萬元，受損漁產主要是蚵仔；林產損失約30萬元，主要是竹筍；民間設施包含農業設施、畜禽設施損失、漁業設施共2億9139萬元。農產損失以文旦受害最嚴重，損失金額高達2億998萬元；其次為香蕉，損失金額為1億6807萬元。

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若以縣市區分，嘉義、台南、雲林損失嚴重，金額各為5億8546萬元、4億6980萬元、2億7155萬元。

為加速農民復耕，農業部經專家會議討論，已於7日主動公告嘉義縣市、台南市除稻米以外品項都納入天災救助與低利貸款地區，嘉義縣及台南市的林產業森林副產物竹筍，以及台南安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鎮的在漁港區域漁船（筏），納入農業天災救助與低利貸款，災情嚴重品項如台南文旦及酪梨，以及嘉義縣市的酪梨等得免現勘，首波天災救助公告後，後續也將儘速公告其他地區的天然災害救助項目。

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