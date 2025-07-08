台中大里停車小確幸 立新國中地下停車場7/9起免費停2個月

立新國中地下停車場9日起免費停2個月。（圖：市府提供）

2025/07/08 19:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大里區人口數逾21萬，停車位一位難求，台中市包括交通局、建設局、教育局攜手投入3.2億元，推動「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」，興建活動中心同步規劃地下1、2層停車場，已在6月完工，交通局今宣佈，為讓民眾搶先體驗新停車場，自明（9）日到9月8日將開放免費停車2個月。

交通局長葉昭甫指出，市府因應停車需求，針對人口快速發展地區開發停車場空間，大里區為台中市發展最快速的區域之一，大里區總人口數超過21萬人，周邊有學校、住宅區及商業設施，人流車潮增多，市府以「一地多用」原則，在大里區立新國中打造為兼具學校活動中心及停車場雙重功能的建物，總經費3.2億元，其中地下停車場總經費2億6600多萬元，交通局興建的地下1、2層停車場可提供149席汽車位。

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葉昭甫指出，為讓民眾熟悉新停車場的便利及停車動線，自7月9日8時起至9月8日8時前將暫停收費，後續再由委外廠商營運並開始收費，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元智慧停車服務，停車場內規劃身障車位、親子車位等友善停車空間，也設有充電車格，滿足多元停車需求。

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