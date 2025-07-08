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    旗津污水廠爆管溢鄰 水利局允專案處理每戶10萬元補償

    旗津污水廠爆管溢水，致使周邊十餘戶積水，立委賴瑞隆今邀集相關單位、偕同市議員李喬如與簡煥宗舉行協調會。（賴瑞隆團隊提供）

    旗津污水廠爆管溢水，致使周邊十餘戶積水，立委賴瑞隆今邀集相關單位、偕同市議員李喬如與簡煥宗舉行協調會。（賴瑞隆團隊提供）

    2025/07/08 18:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津中區污水廠爆管、污水加雨水造成周邊住戶「有味道」積水，立委賴瑞隆今邀相關單位跨部門協調，除爭取中央與地方修復經費，水利局也允諾專案處理、每戶10萬元補償給受災戶。

    丹娜絲颱風挾帶豪雨，導致高雄旗津污水廠主幹管破裂區段發生嚴重滲漏，污水外溢，致使周邊數十戶民宅積水，最深約40公分。

    水利局、環保局、區公所現場因應，偕同國防部於第一時間60位國軍弟兄進駐支援，衛生局亦同步展開清理與消毒作業，加速災後整復。

    賴瑞隆今邀行政院公共工程委員會、內政部國土署、國有財產署、國防部、台電及高市府相關局處召開協調會議，並與高市議員李喬如、簡煥宗，及議員陳美雅、蔡金晏服務團隊，積極協助釐清原因、解決問題。

    經討論，因事涉天災及設備損壞，原則上將秉持從寬從優從簡原則，並依照地方訴求、爭取每戶10萬元專案補償為目標，另外汽機車及家電損壞修繕或購置同等級等收據將評估另行補償。

    行政院公共工程委員會、內政部國土署允諾，請高市府儘速彙整送出，中央將全力支持市府災害補助案，並加速審議作業。

    賴瑞隆表示，中洲污水處理廠已40年，相關設備及管線必須加速檢修，高雄市政府水利局允諾一個月內完成盤點作業，初估破管修復與設施設備損害金額約5千萬元，將依丹娜絲颱風災後復建計畫報請中央補助。

    水利局也將加高污水廠圍牆與強化水流疏導機制，避免再有破管污水流入社區的情形發生。目前潛盾工程施工中的第二管線也將加速完成，以徹底解決問題。

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