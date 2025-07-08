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    驚險！暴雨彰化涵洞吞2車 駕駛跳車、爬車頂逃命

    彰化縣遭暴雨狂襲，田尾鄉海豐崙外環道函洞積水，車輛誤闖駕駛驚險逃生。（民眾提供）

    彰化縣遭暴雨狂襲，田尾鄉海豐崙外環道函洞積水，車輛誤闖駕駛驚險逃生。（民眾提供）

    2025/07/08 18:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕驚險！颱風丹娜絲外圍環流發威，彰化縣今（8日）遭遇暴雨狂襲，各地陸續傳出淹水災情，其中田尾鄉與埤頭鄉更連續發生2起車輛受困涵洞事件，水淹幾乎至車頂，幸好駕駛均驚險脫困，無人傷亡。

    第一起事故發生在田尾鄉海豐崙外環道，一輛銀色貨旅車中午行經國道1號下方涵洞時誤闖積水區，車輛瞬間熄火，水勢一度淹到車門，駕駛只好緊急爬出車外脫困，但事後未就醫也未報警自行離開。海豐村長吳永棋表示，該涵洞中午前就已設置封鎖線，但疑似風雨交加視線不佳，駕駛未察覺才釀意外。

    另一事故則發生在下午1點多，埤頭鄉彰水路4段711巷五分車鐵道涵洞，一輛銀色轎車誤入積水涵洞，瞬間被水淹至車頂，幸好62歲黃姓駕駛緊急爬上車頂等待救援。

    彰化縣消防局指出，下午1點12分接獲報案，考量涵洞一旁即為暴漲的東螺溪，河水不斷湧入，不敢大意，立即派出消防車、救護車與急流舟前往搶救。下午1點44分成功將受困駕駛救出，所幸意識清楚、無外傷，也婉拒送醫。消防單位提醒，暴雨期間切勿貿然進入積水涵洞或低窪路段，以免發生危險。

    埤頭鄉彰水路四段711巷五分車鐵道涵洞積水，一輛銀色轎車誤入，瞬間被水淹至車頂，一旁即為暴漲的東螺溪，救援險象環生。（民眾提供）

    埤頭鄉彰水路四段711巷五分車鐵道涵洞積水，一輛銀色轎車誤入，瞬間被水淹至車頂，一旁即為暴漲的東螺溪，救援險象環生。（民眾提供）

    田尾鄉海豐崙外環道函洞，經常遇大雨就積水。（民眾提供）

    田尾鄉海豐崙外環道函洞，經常遇大雨就積水。（民眾提供）

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