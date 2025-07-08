現場直擊！暴雨狂炸鹿港小鎮變「威尼斯」 一度水深及腰

鹿港老街泡在水裡。（記者湯世名攝）

2025/07/08 17:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天慘遭暴雨狂炸，多個鄉鎮市泡在水裡，其中鹿港鎮更是出現多年來未見的慘象，不僅天后宮廟埕與廣場淹水，整條老街有如一條河流，一度水深及腰，市區多條道路更是嚴重淹水，不少汽機車駕駛冒險涉水而過，卻因此拋錨，苦笑稱開車有如在行船「好像水上威尼斯」。

鹿港鎮鹿東路、復興路、中正路等多條道路在今天上午至下午暴雨時段都淹大水，許多駕駛冒險涉水而過卻因此拋錨，只好打電話求救，讓拖吊車業者相當忙碌；鹿港市區郵局也一度泡水，車輛涉水時濺起水花還噴濺到郵局裡面，儘管郵局有設閘門擋水，無奈雨勢實在太大，大水仍淹進郵局裡面，郵局人員下午趁雨勢稍歇趕緊清除水患。

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最慘的還包括知名的鹿港老街、藝術村，尤其整條老街有如一條河流，沿線居民、店家全都關門，卻仍阻止不了大水灌入，室內全都泡在水裡，有居民說，以往就算有淹水，也從未像今天一度淹水及腰淹這麼深，實在很恐怖。

藝術村泡水。（記者湯世名攝）

鹿港公會堂周邊淹水。（記者湯世名攝）

鹿港多條道路淹水，車輛拋錨。（記者湯世名攝）

鹿港郵局淹水，民眾洽公還要避開淹水區。（記者湯世名攝）

鹿港老街淹水如一條河流。（記者湯世名攝）

鹿港市區多條道路淹水，民眾牽機車涉水而過。（記者湯世名攝）

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