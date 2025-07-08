為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    現場直擊！暴雨狂炸鹿港小鎮變「威尼斯」 一度水深及腰

    鹿港老街泡在水裡。（記者湯世名攝）

    鹿港老街泡在水裡。（記者湯世名攝）

    2025/07/08 17:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天慘遭暴雨狂炸，多個鄉鎮市泡在水裡，其中鹿港鎮更是出現多年來未見的慘象，不僅天后宮廟埕與廣場淹水，整條老街有如一條河流，一度水深及腰，市區多條道路更是嚴重淹水，不少汽機車駕駛冒險涉水而過，卻因此拋錨，苦笑稱開車有如在行船「好像水上威尼斯」。

    鹿港鎮鹿東路、復興路、中正路等多條道路在今天上午至下午暴雨時段都淹大水，許多駕駛冒險涉水而過卻因此拋錨，只好打電話求救，讓拖吊車業者相當忙碌；鹿港市區郵局也一度泡水，車輛涉水時濺起水花還噴濺到郵局裡面，儘管郵局有設閘門擋水，無奈雨勢實在太大，大水仍淹進郵局裡面，郵局人員下午趁雨勢稍歇趕緊清除水患。

    最慘的還包括知名的鹿港老街、藝術村，尤其整條老街有如一條河流，沿線居民、店家全都關門，卻仍阻止不了大水灌入，室內全都泡在水裡，有居民說，以往就算有淹水，也從未像今天一度淹水及腰淹這麼深，實在很恐怖。

    藝術村泡水。（記者湯世名攝）

    藝術村泡水。（記者湯世名攝）

    鹿港公會堂周邊淹水。（記者湯世名攝）

    鹿港公會堂周邊淹水。（記者湯世名攝）

    鹿港多條道路淹水，車輛拋錨。（記者湯世名攝）

    鹿港多條道路淹水，車輛拋錨。（記者湯世名攝）

    鹿港郵局淹水，民眾洽公還要避開淹水區。（記者湯世名攝）

    鹿港郵局淹水，民眾洽公還要避開淹水區。（記者湯世名攝）

    鹿港老街淹水如一條河流。（記者湯世名攝）

    鹿港老街淹水如一條河流。（記者湯世名攝）

    鹿港市區多條道路淹水，民眾牽機車涉水而過。（記者湯世名攝）

    鹿港市區多條道路淹水，民眾牽機車涉水而過。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播