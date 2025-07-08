為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣米首次進軍歐洲8國 這群人是外銷英雄

    產自雲林的台灣米首次外銷歐洲8國，預計每年1200公噸。（記者黃淑莉攝）

    產自雲林的台灣米首次外銷歐洲8國，預計每年1200公噸。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/08 18:55

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣米首次外銷到歐洲8國，今（8）日下午在雲林二崙鄉東遠糧業公司裝櫃，預計每年出口量1200公噸。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩指出，這次外銷到歐洲8國為首次試銷，意義非凡。

    今天封關啟航包括雲林縣長張麗善、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、東遠糧業董事長李元豪、台灣優米董事長陳建彰、縣議員洪如萍等人共同見證。

    李元豪指出，這次外銷到歐洲8國的白米是東遠主力品牌「雪鶴壽司米」，是該公司與二崙、崙背地區約300多名農民契作約1000公頃，預計每年出口量約50個貨櫃、1200公噸，米出口到歐盟須通過嚴格檢驗，從田間管理、合理化施肥、安全用藥等都須符合標準才能出口。

    李元豪說，此次外銷的稻米來自二崙、崙背等地的優質濁水米，感謝與公司契作的農民，種出優質並符合外銷的稻米，他們才是此次成功外銷真正英雄。

    張麗善表示，這次出口的台灣米產自雲林縣，雲林縣是台灣重要糧食生產基地，每年水稻種植面積超過3.6萬公頃，產量達21萬多噸，東遠與農民契作過程中，嚴格遵守各項品質要求，能順利叩關歐洲代表農民辛勞及努力獲得國際肯定，也是台灣農業出口的新突破，相信有農企業與公部門開拓國外行銷通路，讓農民更安心耕種，種出更優質的米，形成永續農業正循環。

    陳建彰說，台灣米價格高，在國際市場不敵低價越南米、義大利米，為讓更多國家接受台灣米主打國外餐廳及食品通路等，透過品嘗打開台灣米在國際的競爭力。

    首波外銷歐洲8國的台灣米全部是產自雲林二崙、崙背的優質濁水米。（記者黃淑莉攝）

    首波外銷歐洲8國的台灣米全部是產自雲林二崙、崙背的優質濁水米。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播