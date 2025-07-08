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    熱爆！日本發布中暑警戒 旅遊業者祭降溫妙招

    日本迎接猛烈酷暑。圖為資料照，示意圖。（法新社）

    日本迎接猛烈酷暑。圖為資料照，示意圖。（法新社）

    2025/07/08 18:08

    〔記者蔡昀容／台北報導〕日本穩居國人出國旅遊目的地第一名，但近日日本多地出現35度以上高溫，甚至有地區突破38度。旅遊業者認為，國人旅遊興致不會因此減少，提醒旅客攜帶「降溫好物」，多多補充水分；或是選擇較涼爽的地區避暑，南半球目前是冬季，也是不錯的選擇。

    根據觀光署統計，台灣赴日去年達600萬人次，今年1至4月累計214萬人次，穩居國人最愛的旅遊目的地寶座。

    不過，綜合日本媒體報導，北海道至九州列入高溫特報警示範圍，大分縣日田市測得38.6度，熊本縣菊池市38.2度，兵庫縣福崎町37.8度，東京連續2天高溫超過35度，今天來到35.8度。日本30個都道府縣發布中暑警戒警報。

    旅行社業者表示，對於前往高溫地區的旅客，領隊出發前會提醒要攜帶遮陽帽或防曬乳等防曬物品，儘量穿著淺色、透氣、寬鬆的衣物；行程中會提醒旅客攜帶水壺、多補充水分，可使用小型電風扇、降溫濕巾、涼感噴霧等物品降溫。若有出現頭暈、噁心、心跳加快等中暑症狀，可第一時間告知領隊獲得協助。

    另有旅行業者指出，雖然各地皆出現越來越熱的情況，但未見旅遊意願因此降低的情況，且夏季是暑假旺季，國人仍然踴躍出國，赴日熱度仍然高。若旅客擔心氣溫過高，也可選擇緯度較高、氣溫較涼爽舒適的地區，或是南半球目前處於冬季，也是不錯的選擇。

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