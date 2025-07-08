中南部雨還沒下完！週三天氣更不穩定 恐續有局部豪雨

降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/07/08 17:52

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風遠離台灣後，中南部降雨仍未趨緩。中央氣象署指出，明後2天將持續受到低壓帶與西南風影響，台灣周邊水氣比今天更多，各地容易有降雨出現，尤其中南部地區需嚴防大雨或局部豪雨，週五後雨勢才會稍微趨緩，週六則因太平洋高壓增強，恢復夏季天氣型態。

中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天台灣持續受到低壓帶與西南風影響，水氣比今天更多，各地天氣更加不穩定，且容易有短延時強降雨出現，其中中南部有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，北部、東半部也有短暫陣雨或雷雨，中午過後有局部大雨。

請繼續往下閱讀...

週五台灣仍持續受到低壓帶與西南風影響，雖水氣稍微減少，雨勢有機會趨緩，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳表示，週六起因太平洋高壓增強，各地天氣逐漸恢復穩定，重回夏季的天氣型態，各地午後有局部短暫雷陣雨，南部地區則因西南風吹拂，清晨至上午與陸風輻合，可能有局部降雨發生。

氣溫方面，由於週五前各地普遍有雨，氣溫沒有特別高，各地白天高溫落在30至34度，待週六後太平洋高壓勢力增強，各地陸續轉晴，降雨減少，氣溫再度攀升，可達33至35度。

今日降雨分佈。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法