卓揆視察嘉市災情 指示調派國軍支援救災

行政院長卓榮泰（右三）今天下午視察嘉市水源地停電災情，向辛苦復電的台電人員揮手致意。（記者丁偉杰攝）

2025/07/08 17:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，造成電力中斷、路樹倒塌等災害，市容滿目瘡夷，行政院長卓榮泰今天下午視察水源地災情，並聽取台電公司簡報後表示，感謝台電人員全力搶修，他指示今日完成復電，嘉市災情已非縣市政府可獨自恢復完成，他也再度指示中央災害應變中心，要求即刻調派國軍支援。

卓揆由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、台電公司董事長曾文生等人陪同勘災。台電簡報指出，嘉市最高停電戶數約12萬戶，目前僅剩662戶停電。

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黃敏惠說，嘉市平時少有重大災情，但此次確實面臨重創，市府第一時間向中央請求支援，也感謝全國縣市主動派員支援，至今日已有12縣市調度人力、機具協助，超過300名外縣市支援人力陸續進駐協助清理，國軍部分已派遣140位官兵協助，希望儘快讓民眾回歸生活秩序。

卓揆表示，丹娜絲颱風是台灣自1958年有正式紀錄以來，第一個在嘉義登陸的颱風，由於缺乏中央山脈阻隔，因此嘉義迎風面地區災情損失慘重。

卓揆感謝台電人員辛苦搶修復電，每逢風災與水災過後，台電人員都肩負國家賦予的政策使命，第一時間深入最危險區域搶修。

卓揆說，中央會全力支援地方復原作業，今天不論如何都要完成嘉市地區復電，只要有一戶停電，將會對民眾生活造成不便；至於供水部分，目前全台7萬3千多戶均已全部恢復用水。

王美惠及長竹里長江振章接續向卓揆陳情，希望政府儘早進行電桿地下化規劃。卓揆回應說，國家將朝更先進的電力設備方向發展，包括建置分散式電源、線路地下化及安全化等，並克服預算編列及施工上的種種困難，儘速做好相關工程，強化電網韌性。

嘉市水源地住戶受丹娜絲颱風影響而停電，台電人員持續搶修中。（記者丁偉杰攝）

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