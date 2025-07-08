屏東免試入學錄取率近百分百 僅三人未錄取

屏東高中職免試入學公告，錄取率近百分之百。（記者葉永騫攝）

2025/07/08 18:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕114學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天公告，實際招生名額一般生計4628名、原住民外加名額126名及身障生外加名額121名；報名人數計2484名；錄取人數計2481名，未獲錄取人數計3名（皆為選填單一學校科別，且志願數過少），錄取率99.88%，前三名志願內錄取率99.64%。

屏東縣有18所優質高中職，並設有優秀學生留縣升學獎學金（每學期1萬元，3學年最高共可領取6萬元）及優秀學生留縣升學縣立高中獎學金（每學期3萬元，3學年最高共可領取18萬元），鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。屏東縣政府教育處提醒，申請分發結果複查於7月9日下午2時前依簡章規定提出，並請學生務必於7月10日上午11時前，持相關證件向錄取學校報到；已報到但欲放棄錄取資格之學生，請於7月14日下午2時前向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理。

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這次未獲錄取學生可於7月29日起至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢續招學校名額，並至續招學校報名免試入學續招。

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