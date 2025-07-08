為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北汐止公托親子館用中國簡體字抱枕 家長：不應洗腦幼童

    新北市汐止區忠厚公共托育中心附設親子館的抱枕為中國製，印有點心圖案的抱枕上有中國簡體字，有家長看到認為不妥。（摘自Threads）

    新北市汐止區忠厚公共托育中心附設親子館的抱枕為中國製，印有點心圖案的抱枕上有中國簡體字，有家長看到認為不妥。（摘自Threads）

    2025/07/08 17:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止區忠厚公共托育中心附設親子館的抱枕為中國製，印有點心圖案的抱枕上有中國簡體字，有家長看到認為不妥，認為台灣的幼童不應被簡體字洗腦，讓家長還以為自己人在中國，新北市社會局獲悉後，既然家長有意見，社會局已請委託經營親子館的單位不要再使用了。

    家長投訴指出，親子館的抱枕為印有色彩鮮艷的零食點心圖案，乍看之下還是知名廠商的名牌，但是仔細一瞧，印製的廠商怕有侵權之嫌，所有將知名商品的品牌都改標，但是上面印的是中國簡體字，讓小朋友每天抱著玩，他覺得不妥，有如用簡體字從小為幼童洗腦。

    有其他網友回應，「之前去台北市某親子館也有碰到同樣的狀況」、「明明就有規定公家機關採購不能使用中國來源的物品」。

    新北市社會局表示，汐止忠厚親子館本季規劃「超市」為主題情境，透過模擬包裝與空間設計，讓幼兒在遊戲中體驗購物情境，提升生活認知與親子互動。

    社會局強調，親子館教玩具皆須以安全、適齡及貼近生活為原則，會要求各館優先使用國內自製或符合安全標準的教玩具，確保幼兒遊玩品質與安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播