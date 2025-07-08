新北汐止公托親子館用中國簡體字抱枕 家長：不應洗腦幼童

新北市汐止區忠厚公共托育中心附設親子館的抱枕為中國製，印有點心圖案的抱枕上有中國簡體字，有家長看到認為不妥。（摘自Threads）

2025/07/08 17:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止區忠厚公共托育中心附設親子館的抱枕為中國製，印有點心圖案的抱枕上有中國簡體字，有家長看到認為不妥，認為台灣的幼童不應被簡體字洗腦，讓家長還以為自己人在中國，新北市社會局獲悉後，既然家長有意見，社會局已請委託經營親子館的單位不要再使用了。

家長投訴指出，親子館的抱枕為印有色彩鮮艷的零食點心圖案，乍看之下還是知名廠商的名牌，但是仔細一瞧，印製的廠商怕有侵權之嫌，所有將知名商品的品牌都改標，但是上面印的是中國簡體字，讓小朋友每天抱著玩，他覺得不妥，有如用簡體字從小為幼童洗腦。

請繼續往下閱讀...

有其他網友回應，「之前去台北市某親子館也有碰到同樣的狀況」、「明明就有規定公家機關採購不能使用中國來源的物品」。

新北市社會局表示，汐止忠厚親子館本季規劃「超市」為主題情境，透過模擬包裝與空間設計，讓幼兒在遊戲中體驗購物情境，提升生活認知與親子互動。

社會局強調，親子館教玩具皆須以安全、適齡及貼近生活為原則，會要求各館優先使用國內自製或符合安全標準的教玩具，確保幼兒遊玩品質與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法