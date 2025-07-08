為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農損「全品項、免現勘」現金救助雲林未列入 張麗善：颱風沒有藍綠盼標準一致

    雲林縣長張麗善籲中央農損認定全國標準要一致，颱風沒有藍綠。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善籲中央農損認定全國標準要一致，颱風沒有藍綠。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/08 18:01

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風重創雲林、嘉義及台南農業，農業部公告台南市、嘉義縣市納入「全品項、免現勘」現金救助地區，雲林農損已達2.6億元未被列入，雲林縣長張麗善今（8）日受訪強調，雲林受災嚴重，希望中央標準一致，不要有任何政治化或藍白之分，「颱風不分藍綠」。

    張麗善指出，這次風災雲林農損金額昨天下午已達2.4億元，台南市為2.5億元，嘉義縣農業1.7億、漁業1.8億元，但今天中午雲林已達2.68億元，全國最高，呼籲農業部應比照台南市、嘉義縣的標準，公告雲林為丹娜絲颱風全品項現金救助地區，並啟動免現勘救助流程。

    張麗善強調，雲林是農業大縣，20鄉鎮市中有17個鄉鎮市在丹娜絲颱風襲擊時都有超過10級陣風，幾乎所有高莖作物玉米、香蕉、高粱等都全軍覆沒，後面還有竹筍、芭樂、青蔥等農作物，加上現在要進入二期耕作要儘快復耕，若再啟動四方會勘認定，時間延宕可能造成二期耕作無法順利進行，可能影響後續的糧食安全及出口的供貨穩定等。

    張麗善表示，農民已苦不堪言，標準應該要一致，不論是以過去農業產值千分之5為基準，或依最新的氣候參數標準，雲林全都符合。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩指出，針對雲林農損部分，農業部今天上午已召開專家會議，會加速處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播