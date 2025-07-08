農損「全品項、免現勘」現金救助雲林未列入 張麗善：颱風沒有藍綠盼標準一致

雲林縣長張麗善籲中央農損認定全國標準要一致，颱風沒有藍綠。（記者黃淑莉攝）

2025/07/08 18:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風重創雲林、嘉義及台南農業，農業部公告台南市、嘉義縣市納入「全品項、免現勘」現金救助地區，雲林農損已達2.6億元未被列入，雲林縣長張麗善今（8）日受訪強調，雲林受災嚴重，希望中央標準一致，不要有任何政治化或藍白之分，「颱風不分藍綠」。

張麗善指出，這次風災雲林農損金額昨天下午已達2.4億元，台南市為2.5億元，嘉義縣農業1.7億、漁業1.8億元，但今天中午雲林已達2.68億元，全國最高，呼籲農業部應比照台南市、嘉義縣的標準，公告雲林為丹娜絲颱風全品項現金救助地區，並啟動免現勘救助流程。

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張麗善強調，雲林是農業大縣，20鄉鎮市中有17個鄉鎮市在丹娜絲颱風襲擊時都有超過10級陣風，幾乎所有高莖作物玉米、香蕉、高粱等都全軍覆沒，後面還有竹筍、芭樂、青蔥等農作物，加上現在要進入二期耕作要儘快復耕，若再啟動四方會勘認定，時間延宕可能造成二期耕作無法順利進行，可能影響後續的糧食安全及出口的供貨穩定等。

張麗善表示，農民已苦不堪言，標準應該要一致，不論是以過去農業產值千分之5為基準，或依最新的氣候參數標準，雲林全都符合。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩指出，針對雲林農損部分，農業部今天上午已召開專家會議，會加速處理。

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