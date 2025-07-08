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    漢光41號演習可能誤班機起降 7機場受影響日期一次看

    「漢光41號演習」7月9日至18日舉行，可能影響部分機場民航機起降，民航局提醒旅客留意航班異動資訊。（記者蔡昀容攝）

    「漢光41號演習」7月9日至18日舉行，可能影響部分機場民航機起降，民航局提醒旅客留意航班異動資訊。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/08 16:59

    〔記者蔡昀容／台北報導〕「漢光41號演習」7月9日至18日舉行，軍方雖儘量不影響民航機起降，但實際情況仍視狀況而定。民航局表示，台中、桃園、高雄、松山、台南、花蓮、嘉義機場起降作業可能受到影響，請民眾留意航空公司發布的航班訊息。

    依據國軍規劃，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式。民航局表示，目前各機場可能受演習影響的日期，台中機場為7月9日、13日至15日，桃園機場為13日至17日，高雄機場為13日、16日，松山機場為13日、16日，台南機場為13日、14日、16日，花蓮機場為15日、16日，嘉義機場為16日。

    不過，民航局表示，實際對民航航班起降時段與範圍的影響，仍需視國軍當日操演內容及空中航行情況而定。航管單位也將視演習狀況適時啟動流量管制措施，航班起降時刻可能有提前或延後，演習結束後部分航班亦可能出現連帶遞延情形。

    民航局說明，相關演習空域資訊已依國軍單位需求發布飛航公告，周知航空公司及相關單位視軍方作業而定。民航局並請航空公司透過簡訊通知、官網等方式主動告知旅客航班變動情形；各機場亦將透過電子看板、廣播系統或官網提供即時航班資訊，方便旅客查詢。民航局呼籲旅客，出發前查詢航空公司的航班資訊，隨時留意相關公告。

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