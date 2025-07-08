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    麻豆文旦重創 賴清德勘災支持降低農民貸款利息、提高金額

    總統賴清德（中著紅背心者）到台南麻豆勘查文旦災損情形。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（中著紅背心者）到台南麻豆勘查文旦災損情形。（記者劉婉君攝）

    2025/07/08 18:29

    〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創麻豆文旦，落果逾8成，總統賴清德今（8）日下午3時前往麻豆柚園勘災，支持農業部降低受災農民的貸款利息至0、並在有餘力之下，依照市場上的單位價格，提高貸款金額。由於「漢光演習」明天即將展開，他並要求地方政府，如果國防部無法增加人力，希望市府用開口合約或善用民間力量協助農民盡快清除。

    賴清德今天下午由經濟部長郭智輝及農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲等人陪同，到麻豆果樹產銷班第1班勘查麻豆文旦落果情形。立委郭國文、賴惠員、林俊憲、陳亭妃等人也到場關心。

    賴清德要求農業部不論是現金救助發送還是貸款，都要秉持同理心，從優、從速、從寬盡速辦理。

    針對農民希望國軍加派人力協助清運落果，國軍指揮官廖建興允諾，將與參謀總部商討是否可以在漢光演習進入真正的實戰演練前，撥出人力協助。賴清德說，國軍最重要的任務就是保家衛國，如果國軍沒辦法增加人力，希望市府用開口合約善用民間力量，協助農民盡快清除，以利柚園的復建，並避免病蟲害傳播事件發生。

    賴清德說，屬於中央可以協助的，中央絕對義不容辭，而屬於地方可以承擔起來的，地方也要發揮各局處的功能，開口合約以及第二預備金就是這個時候派上用場。

    此次風災造成全國80多萬戶停電、7萬多戶停水，賴清德感謝台電及自來水公司人員努力搶修，自來水已於昨天全部恢復供水，電力也不眠不休在搶救中。

    郭智輝說，台南電力於今天中午12時已恢復76%，目標晚上11時達到90%復電。

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