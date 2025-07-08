屏東原百貨活化空間新策略 雙進駐模式助原民業者減壓

屏東原百貨進行活絡，希望吸引更多人加入。（記者葉永騫攝）

2025/07/08 17:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東原百貨招商不易，6家店面還有2家招不到人，屏東縣政府原民處決定先活化未使用的空間，待出租的2家店面分別做課程工作坊、策展使用，未來不排除以「雙進駐」方式招商，讓一家店面有2個業者合租，來減輕原民店家的負擔。

屏東原百貨2021年勝利星村開幕時希望在都市區創造出屏東原住民獨特的品牌，但不料遇到疫情爆發，6家店面因為經營不下去紛紛離去，今年只剩下1間餐酒館生存，招商也遇到窘境，好不容易有主打登山健走課程及裝備的業者進駐，以及原民手工藝品、文創及部落導覽的商家進駐，現在共有4家進駐，但仍有2家店面一直招不到人。

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為了充分利用空間，加上原民處的展間整修，也恐長期閒置，原民處決定採取一邊招租、一邊活化空間的模式，將一處店面在9、10月做策展用，另一處店面則做為「屏東原百貨品牌育成平台」使用，開辦一系列課程與工作坊。

原民處表示，希望藉由提供品牌扶植諮詢服務、輔導原民業者開拓銷售通路，提升原民商品的市場能見度，而活化空間也不忘積極招商，由於原百貨的商店租金每個月為1.5萬到1.9萬元不等，有業者認為租金是一大負擔，希望能以合租的方式，一起負擔並且增加商店的豐富性，原民處不排除以「雙進駐」的方式招商，讓兩個業者合租一店面，以減輕原民業者的負擔、提高商家進駐意願，減少負擔及增加活用性。

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