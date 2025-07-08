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    高鐵宜蘭環評續審前夕 鐵道局重申高鐵較直鐵快26分鐘

    鐵道局今天啟用高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，重申重申高鐵較直鐵快26分鐘。（圖擷取自高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區）

    鐵道局今天啟用高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，重申重申高鐵較直鐵快26分鐘。（圖擷取自高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區）

    2025/07/08 16:39

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕環境部將於明（9）日召開高鐵延伸宜蘭計畫環評專案小組第2次初審會議，鐵道局今天除啟動資訊專區釋疑說明計畫，對於部分團體質疑「北宜高鐵漠視民意、操弄數據」，鐵道局今天下午發布新聞稿重申，高鐵較直鐵快26分鐘，直鐵經費以2025年物價估算已達2220億元，無論從整體效益或旅客實際體驗來看，高鐵皆具明顯優勢。

    針對部分言論稱「高鐵僅快5分鐘」或「直鐵僅需724億」。鐵道局表示，已多次公開說明，相關說法皆與事實不符。以南港至宜蘭新站為例，高鐵約需20分鐘，直鐵約需46分鐘，實際節省26分鐘。

    鐵道局指出，部分團體以特定旅次為基礎，刻意將高鐵行程轉乘至臺鐵宜蘭站再與直鐵比較，形成所謂「只快5分鐘」的錯誤說法，此類比較忽略旅客實際出發地與目的地之多元性，並不具代表性。

    另外，直鐵依目前工程條件、物價及通膨計算，總經費至少需2220億元，臺北宜蘭行車時間僅能節省約18分鐘，亦無助改善臺鐵樹林七堵路線瓶頸導致難以增開班次。

    鐵道局強調，相較之下高鐵每列車可搭載977人，依需求尖峰可每小時開行5列次以上，運能與時間節省效益均大幅優於直鐵，因此無論從整體效益或旅客實際體驗來看，高鐵皆具明顯優勢。

    鐵道局表示，重大交通建設關乎國家競爭力與國土均衡發展，實應以長遠視野審視建設價值，回顧台灣交通演進，從400多年前的港口建設、近代公路建設、鐵路擴張至西部高鐵通車，每一階段均促成區域成長，高鐵延伸宜蘭作為環島鐵路網的關鍵拼圖，對於改善東部聯外瓶頸、強化交通韌性實具助益。

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