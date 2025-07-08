丹娜絲掀藍白砍農民救命錢 天災救助用罄難再撥補

藍白挾立院優勢，通過民眾黨立委黃國昌、張啟楷提案刪減農業部撥補特別收入基金（含天災救助基金、農產品受進口損害救助基金）經費9千萬元。（資料照）

2025/07/08 16:46

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，農業部昨已公告首波天災現金救助品項與範圍，但因農業部公務撥補農業特別收入基金（農業天災救助基金與農產品受進口損害救助基金）經費，遭藍白聯手刪除9千萬，若今年度天災救助經費用罄，依法不可再請領第二預備金，農業部恐難再發出天災救助現金助農民。

截至今（8日）上午11時，丹娜絲風災致農損已近11億元，嘉義縣農損超過5億元，台南、雲林農損都超過2億，都成為重災區，許多農民一年心血統統被老天收走。至於盼望協助復耕的農業天災現金救助，則在藍白立院聯手下恐斷炊，因民眾黨立委黃國昌、張啟楷提案刪減今年度農業部補助農業特別收入基金經費9千萬元，請領第二預備金。

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農業部長陳駿季今年3月時就指出，該筆9千萬元經費看似很少，但因被刪減，依「預算法」第22條第2項規定：「立法院審議刪除或刪減的預算項目及金額，不得動支預備金」，若今年如去年一樣遇到3個颱風，或者因為國際情勢變化（如關稅談判等）導致基金經費不足，無法向政院申請支用第二預備金，一定會影響農民的權益與經濟安全，當時懇請立委不要刪除該筆預算。

除該筆預算外，藍白也提案刪除農業部與所屬機關農改場等國內旅費20%，若遇到災害，農改場技術人員也面臨差旅費不足，難到現場協助農民。

即使在陳駿季各種說明下，國民黨與民眾黨仍挾立院席次多數通過刪減相關經費；有農業部人員坦言，若再遇天災或衝擊，經費用完後，「巧婦難為無米炊。」

另有農業部人員指出，若真的經費用完，需要動用第二預備金，同樣要經立院同意，但該筆經費立院已提案並通過刪除，立院若又同意通過等同自我打臉，懷疑是否真的會過，且立院程序曠日費時，這些都將會影響農民與經濟安全。

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