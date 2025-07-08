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    一度9000名旅客滯留！澎湖加班疏運今機場恢復正常

    澎湖機場昨日動員軍機協助運輸5航次，疏運350名旅客。（澎湖縣政府提供）

    澎湖機場昨日動員軍機協助運輸5航次，疏運350名旅客。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/08 16:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲侵襲澎湖，讓澎湖封島一天半，滯留旅客數高達9000人，澎湖機場昨（7）日下午重新開放，民航機加班8班（放大機型1班）、澎湖輪加班1航次，國軍運輸機支援5航次，半天時間順利疏運超過5000名旅客返台。今（8）日機場恢復平靜，候補櫃檯空蕩蕩，軍民合作完成不可能疏運任務。

    離島澎湖對外交通仰賴海空運輸，此次受颱風影響，約有9000位旅客滯留澎湖。澎湖縣政府迅速因應、整合資源，積極協調航空公司增開加班機、放大機型，並在機場現場協助旅客候補；海運方面，亦與航港局協調台灣航業加開澎湖輪航班，提升往返高雄與澎湖的載運能量。此外，在楊曜委員的協調下，國防部也派遣軍機協助輸運，大幅紓解滯留人潮。

    根據統計，昨日澎湖往台灣本島各航線合計有46航班，提供4427個座位；海運部分，澎湖輪（澎湖-高雄）共載運588人次與38輛車；軍機運輸有5航班，提供350個座位。

    經過首日疏運大戰後，澎湖航空站表示，今（8）日提供運量，澎湖往台灣本島各航線合計有62航班，其中有1航班經民航局協調航空公司所增加之運能（澎湖往台北23班次、澎湖往台中15班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄20班次），提供5433座位數疏運旅客。下午等候候補人數約25人，各航線的航班陸續皆有候補上旅客，疏運正常。

    經過首日機位大戰，澎湖機場今日候補人數明顯減少。（記者劉禹慶攝）

    經過首日機位大戰，澎湖機場今日候補人數明顯減少。（記者劉禹慶攝）

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