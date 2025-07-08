祭23萬獎金 新北「高中職圓夢計畫」第3屆徵選即起報名

新北教育局推出「高中職圓夢計畫」，今舉辦第二屆成果發表暨第三季報名開跑活動。（記者黃子暘攝）

2025/07/08 17:02

〔記者黃子暘／新北報導〕為協助高中職學生將創意化為實踐力量，新北市府推出「高中職圓夢計畫」，邀請學子發揮創意、改變社會，今年5組高中職團隊從科技教育、循環經濟到社會服務，以行動落實夢想，其中樹林高中「IDEER GIRLS」團隊聚焦於女性在工業與機器領域的參與度，成立「一日女力科技體驗營」；裕德高中「防颱小尖兵」團隊則著重於防災教育，透過桌遊等方式，引導學童在遊戲中學習防颱知識。

教育局副局長劉明超指出，新北圓夢計畫開辦2年，協助高中職學生將創意構想化為實踐力量，今（8）日除成果分享外，也揭開第3屆徵選序幕，以「AI×Dream×Maker」為主題，增設「AI創夢類別」，鼓勵學生運用人工智慧提出創新提案，總獎金達23萬元，即日起開放報名。

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首屆圓夢計畫代表、總統教育獎得主林意婷也到場鼓勵學弟妹，她認為，這屆學弟妹勇於試錯，也努力解決問題，難能可貴。

裕德高中團隊隊長鄭之瑾表示，一次偏鄉教學中，團隊發現當地小學生不太清楚颱風假，盼協助偏鄉學子培養災防觀念，規劃出透過桌遊、動畫等方式讓孩子在遊戲中學習防颱知識的計畫，主題與學科無關，不過他正是因此獲得磨練臨場反應、團隊帶領能力的契機。

樹林高中團隊隊長鍾昀庭說，一次科技教育相關的推廣活動中，團隊發現30名成員只有1位女生，以此為契機構想出推動「女力科技」的目標，並透過一日營活動吸引國中女學生參與，透過動手繪圖、撰寫程式、操作機具，最後完成一隻「仿生獸」，學員因此對於科技、手作更加有興趣，讓團隊相當感動。

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