為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化大雨釀災！東螺溪暴漲 田尾公路花園苗圃泡水

    彰化遭暴雨狂襲，東螺溪面臨滿水位緊戒狀態。（記者陳冠備攝）

    彰化遭暴雨狂襲，東螺溪面臨滿水位緊戒狀態。（記者陳冠備攝）

    2025/07/08 15:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風丹娜絲外圍環流發威，彰化縣今（8）日遭暴雨狂襲，彰化「母親之河」東螺溪暴漲滿水位，造成田尾鄉多處排水排不出去，導致田尾公路花園附近的苗圃泡水，李姓花農表示，從沒遇過這麼大的雨勢，苗圃第一次淹水，令人傻眼，心血這下全泡湯了。

    第一次變受災戶！李姓花農表示，田尾很少淹水，且前日颱風來襲當天風雨不大，沒想到「颱風尾」這麼強勁，今日早上開始下超大豪雨，短短兩小時，水已經淹超過三合院台階，甚至淹到客廳，只能趕快把電器用品置高，但最慘的是，屋外的菊花苗圃也遭水淹，花苗幾乎全泡在水裡，只能作廢，是50年來淹水最嚴重的一次，財損不敢估計。

    田尾鄉長許淑美表示，這次大雨來得又急又猛，田尾鄉主要排水清水溪暴漲，無法順利排水到東螺溪，主因東螺溪也是滿水位，雨水甚至倒灌，造成海豐村等社區道路跟民宅淹水，目前只能祈求雨趕快停，讓暴漲河水消退，才能趕緊清理家園。

    除此之外，北斗鎮地政路與奠安宮前巷弄，也出現淹水情況，當地民眾驚呼「從小到大，家裡第一次淹水」，這下雨下得太誇張，當地五權里長謝正良說，北斗不少道路都淹水，北斗家商前跟中山路復興路口，都有出現路面坍方狀況，另外興農路高壓電線疑似被雷擊斷，懸掛掉在路中，請過路民眾小心。

    彰化遭暴雨狂襲，田尾鄉多處排水排不出去，導致苗圃遭水淹沒。（民眾提供）

    彰化遭暴雨狂襲，田尾鄉多處排水排不出去，導致苗圃遭水淹沒。（民眾提供）

    颱風丹娜絲外圍環流發威，帶來急降雨，田尾鄉苗圃罕見遭水淹。（民眾提供）

    颱風丹娜絲外圍環流發威，帶來急降雨，田尾鄉苗圃罕見遭水淹。（民眾提供）

    田尾鄉排水系統排不出去，造成多處花田淹水。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉排水系統排不出去，造成多處花田淹水。（記者陳冠備攝）

    彰化遭暴雨狂襲，造成田尾鄉多處民宅三合院淹水，民眾表示，第一次變成淹水受災戶。（民眾提供）

    彰化遭暴雨狂襲，造成田尾鄉多處民宅三合院淹水，民眾表示，第一次變成淹水受災戶。（民眾提供）

    田尾鄉一處民宅淹水，民眾趕緊將機車推到制高處。（民眾提供）

    田尾鄉一處民宅淹水，民眾趕緊將機車推到制高處。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播