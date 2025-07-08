彰化大雨釀災！東螺溪暴漲 田尾公路花園苗圃泡水

彰化遭暴雨狂襲，東螺溪面臨滿水位緊戒狀態。（記者陳冠備攝）

2025/07/08 15:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風丹娜絲外圍環流發威，彰化縣今（8）日遭暴雨狂襲，彰化「母親之河」東螺溪暴漲滿水位，造成田尾鄉多處排水排不出去，導致田尾公路花園附近的苗圃泡水，李姓花農表示，從沒遇過這麼大的雨勢，苗圃第一次淹水，令人傻眼，心血這下全泡湯了。

第一次變受災戶！李姓花農表示，田尾很少淹水，且前日颱風來襲當天風雨不大，沒想到「颱風尾」這麼強勁，今日早上開始下超大豪雨，短短兩小時，水已經淹超過三合院台階，甚至淹到客廳，只能趕快把電器用品置高，但最慘的是，屋外的菊花苗圃也遭水淹，花苗幾乎全泡在水裡，只能作廢，是50年來淹水最嚴重的一次，財損不敢估計。

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田尾鄉長許淑美表示，這次大雨來得又急又猛，田尾鄉主要排水清水溪暴漲，無法順利排水到東螺溪，主因東螺溪也是滿水位，雨水甚至倒灌，造成海豐村等社區道路跟民宅淹水，目前只能祈求雨趕快停，讓暴漲河水消退，才能趕緊清理家園。

除此之外，北斗鎮地政路與奠安宮前巷弄，也出現淹水情況，當地民眾驚呼「從小到大，家裡第一次淹水」，這下雨下得太誇張，當地五權里長謝正良說，北斗不少道路都淹水，北斗家商前跟中山路復興路口，都有出現路面坍方狀況，另外興農路高壓電線疑似被雷擊斷，懸掛掉在路中，請過路民眾小心。

彰化遭暴雨狂襲，田尾鄉多處排水排不出去，導致苗圃遭水淹沒。（民眾提供）

颱風丹娜絲外圍環流發威，帶來急降雨，田尾鄉苗圃罕見遭水淹。（民眾提供）

田尾鄉排水系統排不出去，造成多處花田淹水。（記者陳冠備攝）

彰化遭暴雨狂襲，造成田尾鄉多處民宅三合院淹水，民眾表示，第一次變成淹水受災戶。（民眾提供）

田尾鄉一處民宅淹水，民眾趕緊將機車推到制高處。（民眾提供）

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