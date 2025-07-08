南鯤鯓代天府牌樓倒塌損失慘重 廟方發聲：盼各界援助共同守護信仰

台南「南鯤鯓代天府」知名牌樓不敵丹娜絲強風，於6日晚間倒塌。（台南大雄空拍提供）

2025/07/08 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」肆虐，台南多地災情頻傳，位於北門區的國定古蹟南鯤鯓代天府也難倖免。廟方昨（7）日證實，矗立超過40年的「五門式大牌樓」在強風中整體倒塌，千年檜木建材亦受損，廟方形容此損失為「莫大打擊」。

南鯤鯓代天府昨（7）日在臉書發布公告表示，該牌樓建於民國71年（1982年），由匠師王錦木監造，採用珍稀台灣紅檜、依古法「六柱五間、二通三瓜」工藝打造，為全台罕見的巨型木構建築。長年作為代天府門面象徵及進香信眾的重要信仰地標，如今毀於颱風，令人震驚與不捨。

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廟方指出，災後已即刻封鎖受損區域，並啟動清理與修復工作，號召工作人員、志工與信徒共同協力，「感謝每一位不畏風雨前來相助的朋友，是你們讓信仰的溫暖在災後持續發光。」

目前南鯤鯓代天府仍受停電影響，主殿與安全區域維持開放，廟方提醒前往參拜者務必留意地面濕滑與交通狀況，並鼓勵信眾依自身狀況評估前往與否。周邊紅綠燈與電力設施尚未恢復，行車務必注意安全。

針對已預定安排的開光、安奉等宗教科儀，廟方呼籲信眾主動聯繫重新安排，亦對重建期間帶來不便表達歉意，並公開表示歡迎各界善信捐款援助重建工作，「每一分心意，都是重建路上最堅強的後盾，廟方將妥善運用。願我們一同守護王爺信仰，讓南鯤鯓代天府再現莊嚴，恢復往日的美麗。」

南鯤鯓代天府最後也感謝各界關心與慰問，並祈願五府千歲庇佑眾人平安，「我們會全力以赴，早日恢復南鯤鯓代天府原貌，感恩有您。」

南鯤鯓代天府牌樓原始面貌。（資料照）

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