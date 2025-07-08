雨炸彰化 大雨衝進鹿港大樓停車場汽機車慘滅頂

大樓地下室嚴重淹水。（記者湯世名攝）

2025/07/08 15:36

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天降下超大雷雨，多個鄉鎮市都成了水鄉澤國，其中鹿港鎮中正路一處社區大樓，雨水有如滾滾洪流般沖入地下停車場，來不及移走的汽機車都慘遭滅頂，畫面相當驚悚。

住戶指出，今天上午8點多開始下大雨，且伴隨閃電打雷，雨水瘋狂灌進停車場內，地下室迅速被淹沒，有的住戶根本來不及把車開出來。

大樓停車場嚴重淹水。（記者湯世名攝）

彰化一處大樓地下室淹水。（記者湯世名攝）

大雨衝入地下停車場造成淹水。（記者湯世名攝）

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