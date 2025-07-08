雨炸彰化 大雨衝進鹿港大樓停車場汽機車慘滅頂

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天降下超大雷雨，多個鄉鎮市都成了水鄉澤國，其中鹿港鎮中正路一處社區大樓，雨水有如滾滾洪流般沖入地下停車場，來不及移走的汽機車都慘遭滅頂，畫面相當驚悚。住戶指出，今天上午8點多開始下大雨，且伴隨閃電打雷，雨水瘋狂灌進停車場內，地下室迅速被淹沒，有的住戶根本來不及把車開出來。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)