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    丹娜絲灌南台 刺青男全裸戲水又站籃框跳水 拍攝者傻眼：員林有這種瘋子？

    刺青男全裸戲水還從籃框跳水，友人勸不回，畫面瘋狂。（圖擷取自臉書彰化縣媒體記者協會）

    刺青男全裸戲水還從籃框跳水，友人勸不回，畫面瘋狂。（圖擷取自臉書彰化縣媒體記者協會）

    2025/07/08 19:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風丹娜絲重創南台灣，豪雨導致多地積水，彰化員林一名刺青男子竟全裸跳入滯洪池戲水，還爬上籃框高處一躍而下，宛如在上演荒唐版極限運動，讓拍攝者傻眼驚呼：「員林有這種瘋子喔？」

    網友在Threads上發文表示，朋友拍到超瘋奇景，當時員林龍燈公園的滯洪池被豪雨灌滿，一名身上有刺青的男子竟全裸跳進池中游泳，之後還游到高地上岸，開心裸奔、揮舞雙手，完全不顧現場民眾圍觀與拍攝，似乎玩得不亦樂乎。拍攝者一邊錄影，一邊驚呼：「真的很誇張ㄟ！」。

    此外，根據彰化縣媒體記者協會張貼的影片畫面，還可見該名刺青男子的進一步誇張行徑。他先將整個人倒掛在籃球場的籃框內，隨後攀上籃板上方，最終竟站上籃框，將其當跳水板，當場縱身跳入滯洪池中。全程毫無遮掩，動作危險驚人，一旁的友人也忍不住連聲高喊「回來啦！」但男子完全不為所動，繼續自嗨到底。

    文章發出後，網友紛紛留言表示，「雨中作樂，但要注意安全」、「應該是打賭輸」、「怎麼別人的下雨天特別好玩」、「最好是踩到電線被電到就好笑了」、「雷打那麼大都不會怕的欸」、「說不定是褲子被水沖走」。

    也有網友表示，「會發炎吧」、「尿道發炎的話就不好玩了」、「這種水都很髒，等著看皮膚科醫生吧」、「在髒水裡面游泳會生病」。

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