為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南一中與台南女中錄取分數雙雙下滑 少子化效應顯現

    114學年度高中免試入學今日公布分發結果，少子化趨勢造成台南一中與台南女中錄取分數下滑。（圖由台南市教育局提供）

    114學年度高中免試入學今日公布分發結果，少子化趨勢造成台南一中與台南女中錄取分數下滑。（圖由台南市教育局提供）

    2025/07/08 15:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度高中免試入學今（8）日公布分發結果，台南一中最低錄取分數為28.6分、台南女中為25.8分，雙雙較去年下滑，分別下降約0.7與1.8分。學校分析，主要是少子化效應及高分群多元選擇管道，造成分數微幅下探主要原因，整體而言是合理趨勢。

    根據統計，今年南市國中應屆考生人數較去年減少約8%，再加上南一中與南女中每班人數略減，整體錄取門檻稍降。部分邊緣學生因此順利進入第一志願，讓考生家長喜出望外。

    台南市區大校後甲國中，今年也有170多人錄取南一中與南女中。校長陳瑞榮認為，少子化造成錄取分數降低是主要原因，此外現在多元入學管道與技職適性教育，高分群考生有更多選擇，例如今年就有名考生分數可以進南一中，但選擇大灣高中，未來透過繁星優勢進入心目中第一志願大學，去年也有位考生志向從事獸醫，而選擇有相關科目的南大附中。

    多所國中亮眼成績。建興國中約208人上第一志願，錄取率高達35.3%；復興國中超過180人錄取南一中與南女中；崇明國中錄取人數為89人，錄取率20%，創近年最佳紀錄；民德國中則約有80人錄取兩所明星高中。

    南市教育局主秘陳宗暘分析指出，少子化造成錄取名額減少，可能影響成績略為降低，此外近年一直倡導適性發展，除了學科表現外，也重視學生的個人優勢展現，升學管道越來越多元，學生也可以透過自己的優勢能力獲得升學進路。近年產業發展人力需求，學生及家長可能認知培養一技之長，對未來就業發展更需要。每個孩子都有自己的優勢與能力，對於門檻成績可以用更開放的態度看待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播