台南一中與台南女中錄取分數雙雙下滑 少子化效應顯現

114學年度高中免試入學今日公布分發結果，少子化趨勢造成台南一中與台南女中錄取分數下滑。（圖由台南市教育局提供）

2025/07/08 15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度高中免試入學今（8）日公布分發結果，台南一中最低錄取分數為28.6分、台南女中為25.8分，雙雙較去年下滑，分別下降約0.7與1.8分。學校分析，主要是少子化效應及高分群多元選擇管道，造成分數微幅下探主要原因，整體而言是合理趨勢。

根據統計，今年南市國中應屆考生人數較去年減少約8%，再加上南一中與南女中每班人數略減，整體錄取門檻稍降。部分邊緣學生因此順利進入第一志願，讓考生家長喜出望外。

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台南市區大校後甲國中，今年也有170多人錄取南一中與南女中。校長陳瑞榮認為，少子化造成錄取分數降低是主要原因，此外現在多元入學管道與技職適性教育，高分群考生有更多選擇，例如今年就有名考生分數可以進南一中，但選擇大灣高中，未來透過繁星優勢進入心目中第一志願大學，去年也有位考生志向從事獸醫，而選擇有相關科目的南大附中。

多所國中亮眼成績。建興國中約208人上第一志願，錄取率高達35.3%；復興國中超過180人錄取南一中與南女中；崇明國中錄取人數為89人，錄取率20%，創近年最佳紀錄；民德國中則約有80人錄取兩所明星高中。

南市教育局主秘陳宗暘分析指出，少子化造成錄取名額減少，可能影響成績略為降低，此外近年一直倡導適性發展，除了學科表現外，也重視學生的個人優勢展現，升學管道越來越多元，學生也可以透過自己的優勢能力獲得升學進路。近年產業發展人力需求，學生及家長可能認知培養一技之長，對未來就業發展更需要。每個孩子都有自己的優勢與能力，對於門檻成績可以用更開放的態度看待。

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