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    彰化大淹水！時雨量太大惹禍 氣象署提醒接下來換雲林、南投

    中南部地區持續有對流旺盛發展。圖為紅外線色調強化雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

    中南部地區持續有對流旺盛發展。圖為紅外線色調強化雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/08 15:02

    〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風遠離後，中南部地區仍持續有短延時強降雨出現，今日彰化更出現嚴重淹水情況。中央氣象署指出，今日因為西南風吹拂，加上丹娜絲颱風帶來的西北西風，兩者輻合造成天氣持續不穩定，並陸續有對流胞發展，目前彰化的雨勢已經逐漸緩和，僅剩東南邊的區域持續有雨，強降雨區已轉移至雲林跟南投。

    彰化縣從今日上午9點到下午1點暴雨不停，造成多地嚴重淹水，中央氣象署預報員張承傳表示，台灣目前位於低壓帶內，且同時受到西南風吹拂，天氣不穩定，再加上目前位於台灣北邊的丹娜絲颱風持續帶來西北西風，與西南風輻合後，有對流在中南部地區旺盛發展。

    張承傳說，這處對流今早在彰化帶來明顯雨勢，並帶來顯著的時雨量，其中彰化二水測站即測得75.5毫米的時雨量，短延時強降雨造成當地出現淹水情況；日累積雨量方面，目前也由彰化包下前20名，且福興日累積雨量衝上349.5毫米，鹿港也達到308.0毫米，永靖則有298.0毫米。

    不過，張承傳表示，目前彰化雨勢已經逐漸緩和，僅剩東南邊持續有雨，強降雨區目前轉移至雲林跟南投，近1小時雲林國三N252K測站時雨量已衝上63.0毫米，南投車籠埔時雨量也達到62.0毫米。

    張承傳提醒，今日中南部地區將持續有短暫陣雨或雷雨，且可能有大雨或短延時豪雨發生機率，北部地區今日也有局部短暫陣雨，東半部地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，民眾務必多加防範。

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