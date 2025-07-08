桃機第三航廈工程最新進度達80％ 拚年底啟用北登機廊廳

桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行中。（資料照）

2025/07/08 15:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場為滿足日益增長的客運需求，興建第三航廈工程。前立委鄭運鵬將接任台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長，上任後首要任務是讓第三航廈工程如期完成。桃機公司說明，工程進度目前達80％，北登機廊廳將率先於今年底前啟用，整體航廈預計2027年完工。

桃機第一、第二航廈規劃的年服務量能3700萬人次，但不足以滿足旅運需求。據桃機公司統計，疫前（2019年）旅運量已達4860萬人次，去年則恢復至4492萬人次，都大幅超過規畫容量。新建的第三航廈，每年預計增加服務2000萬人次。

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第三航廈工程主要興建主體航廈、北、南登機廊廳、辦公大樓、能源中心及基礎設施，總經費1283億元。2017年5月開工，其中北登機廊廳將率先啟用，提供8個登機門服務旅客，其餘設施2027年完工。

第三航廈興建一波三折。其工程設計原先較為複雜，但工期太緊、經費太低，國內廠商不敢承接，工程多次流標。後來設計經過簡化，取消817座玻璃天窗，降低施工難度、節省施工負擔，2021年得以陸續發包工程。

除發包卡關，隨著疫情缺工缺料、營建物價上升、計畫修正等，第三航廈工期也往後延，總經費也從746億元陸續增至現今規模。施工期間，能源中心工程一度發生土建廠商資金出問題、不正常出工，無法正常履約，後續由共同承攬的另間廠商繼受並執行工程。

桃園機場公司說明，第三航廈土建、機電工程分別自2021年6月、10月動工，2024年11月完成航廈主體16支巨柱吊裝，現正進行主航廈屋頂、鋼構等結構組立，以及南登機廊廳鋼結構及基礎施工。整體第三航廈工程進度目前達80%。

桃園國際機場第三航廈工程的北登機廊廳將率先啟用，預計年底前啟用。圖中玻璃帷幕建築為北登機廊廳。（資料照）

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