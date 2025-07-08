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    丹娜絲颱風重創高雄 香蕉受損最大 面積接近百公頃

    香瓜因颱風植株浸水，造成果實水傷。（記者陳文嬋攝）

    香瓜因颱風植株浸水，造成果實水傷。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/08 15:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受到丹娜絲颱風影響，農產業災害損失累計金額603.9萬元，以香蕉受損金額最多，受害面積92.02公頃，損失金額407.5萬元，農業局持續彙整農損災情，全力爭取中央現金救助。

    高雄受到丹娜絲颱風強風豪雨影響，31區達8級以上陣風，彌陀、梓官、路竹區更出現11級強陣風，另高達22區降雨達豪雨等級，尤以大寮區降雨最多，24小時累積雨量374毫米，達到大豪雨等級。正值芭樂、香蕉等果樹、葉菜類採收期及瓜果類結果期，颱風造成果樹折枝落果、葉菜、瓜果類水傷等災情。

    根據市府初步統計，農損金額603.9萬元，以香蕉被害面積92.02公頃，損失金額407.5萬元最多，大多葉面破損、折枝、倒伏；其次為番石榴植株葉面破損，被害面積5.1公頃，損失金額44.1萬元；棗子同樣植株葉面破損，被害面積10公頃，損失金額31.8萬元。

    此外，香瓜因颱風挾帶豪雨，造成植株浸水、果實水傷，被害面積25公頃，損失金額29.9萬元；西瓜同樣因植株浸水、果實水傷，被害面積15.5公頃，損失金額29.2萬元。

    市府將全力向中央爭取現金救助，農民可向所屬農會或合作社提出申請肥料補助，減少損失。

    高雄受到丹娜絲颱風影響，造成蔥等農作物受損。（記者陳文嬋攝）

    高雄受到丹娜絲颱風影響，造成蔥等農作物受損。（記者陳文嬋攝）

    香瓜因颱風植株浸水，造成果實水傷。（記者陳文嬋攝）

    香瓜因颱風植株浸水，造成果實水傷。（記者陳文嬋攝）

    高雄因颱風農損603.9萬元，以香蕉受損最多。（記者陳文嬋攝）

    高雄因颱風農損603.9萬元，以香蕉受損最多。（記者陳文嬋攝）

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