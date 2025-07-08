彰化七八大淹水 縣長王惠美臉書再度被「咕嚕咕嚕」大軍灌爆

彰化縣長王惠美冒雨前往鹿港公會堂一帶勘災，現場出動大型抽水機加速排水。（縣府提供）

2025/07/08 14:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天（8日）早上至中午遭極端強降雨襲擊，中央氣象署連續發布豪大雨特報與大雷雨即時訊息，也把彰化縣列入一級淹水警戒區，縣內多處地區傳出嚴重淹水災情，網路民怨也跟著炸鍋，上千名網友灌爆縣長王惠美臉書，紛紛要求停班停課。

對此，王惠美視察鹿港、員林災情後表示，已請水資處加派抽水機搶救災情，水資處開設二級水情防災，加強監控淹水超過40公分的地區。下午2點30分後風雨停歇，明天是否停班課，縣府表明晚上開會決定。

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王惠美稍早在臉書發文表示，「強烈雷雨帶、雷雨胞非常猛烈，仍在我們上方」，並提醒大家注意用路安全、雷擊風險與家中電子設備。然而，不少民眾認為縣府應更積極因應災情，留言區近千則狂吐悶氣，瞬間淪為「哀號牆」。

「老天鵝啊，淹水又停電，要人怎麼活！」、「鹿港都快淹一半了，還不宣布停班停課」、「以後放颱風假應該改放在颱風走後的隔天」……留言一則接一則湧入。更有網友痛批縣府應變太慢，「這是在上演2025彰化咕嚕咕嚕第二季嗎」、「只會叫大家小心，有想過要怎麼應變處理了嗎？」、「已經咕嚕咕嚕了快點停班停課啦！」

更有網友直言，「彰化需要的不是巨蛋，是抽水機」、「文字宣導像蓋遮羞布，沒有實際作為」，批評縣府只發警語卻未見實質行動。

過了中午，臉書留言持續湧入，有人無奈說，「下次記得放『風後假』」、「阿美別再hold了」民怨已如暴雨般湧現，盼縣府正視災情、即時應對，避免災害擴大。

「咕嚕咕嚕」起源是去（ 2024）年凱米颱風造成彰化晚間淹大水，王惠美宣布隔天正常上班上課，臉書寫「尚有零星路段仍積水」，後來王惠美受訪回答「大家一起加油！一起努力！」網友製作4格漫畫大酸淹水求救，卻被縣長這樣回，只能發出「咕嚕咕嚕（吃水聲）」，該張圖和咕嚕咕嚕四字因此意外爆紅。

鹿港公會堂外積水嚴重，廣場成汪洋，廣場周邊道路水位高達腳踝，縣府緊急啟用大型抽水設備處理災情。（縣府提供）

彰化暴雨淹水成災，上千人湧縣長臉書狂喊要停班停課。（擷取臉書）

網友罵聲連連。（擷取臉書）

網友把彰化縣去年颱風造成嚴重水災的「咕嚕」事件又掛上嘴邊。（擷取臉書）

網友抨擊治水沒實際作為，造成水患。（擷取臉書）

縣長王惠美臉書貼文惹來民怨。（擷取臉書）

縣長王惠美要大家小心雷雨胞來襲，反而引來一面倒的罵聲。（擷取臉書）

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