水利署發布南投市一級淹水警戒 車輛勿停放貓羅溪畔

水利署發布南投市一級淹水警戒，縣府工務處正密切關注貓羅溪水位。（南投縣政府提供）

2025/07/08 14:59

〔記者張協昇／南投報導〕受對流雲系發展旺盛影響，南投縣今（8日）上午起許多地方雷雨交加，水利署已針對南投市發布一級淹水警戒，縣府工務處正密切關注貓羅溪水位，並在周遭布設抽水機，提醒民眾避免將車輛停放在貓羅溪兩側。

南投縣政府指出，氣象署針對彰化、台中及南投等縣市發豪大雨特報，南投縣8日上午起許多地方雷雨交加，南投市已降下數小時傾盆大雨，由於雨勢持續，水利署針對南投市發布一級淹水警戒，除請居住及車輛停放在低窪地區的民眾留意防範外，鑑於去年凱米颱風挾帶的豪雨，造成貓羅溪畔內水渲洩不及淹水，許多停放在溪畔的車輛泡水，縣府工務處正密切注意貓羅溪水位，並在周遭布設抽水機，以備不時之需，也呼籲民眾避免將車輛停放在貓羅溪兩側。

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此外，丹娜絲颱風狂風驟雨造成南投縣許多路樹傾倒，颱風雖已遠離，但大雨影響復原工作，縣府災害應變中心持續開設，呼籲民眾近日仍避免前往山區、溪流邊活動，若進入山區應嚴防坍方、落石。

水利署發布南投市一級淹水警戒，縣府提醒車輛停放於貓羅溪畔的民眾要特別注意。（南投縣政府提供）

去年7月凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市貓羅溪畔停放的數十輛汽車嚴重泡水。（南投市公所提供）

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