超狂！連辦22年夏令營 79歲資深老里長透露「7字」秘訣

安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年，他透露「看見孩子們成長」是他不間斷辦理的秘訣。（記者李文德攝）

2025/07/08 15:44

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮79歲安溪里長蔡朝忠，每年暑假在社區辦理夏令營，供學童放假有去處，迄今進入第22屆。今（8）日舉行開營典禮，7週課程帶領66位學童們學才藝、學功夫。他透露，22年不間斷辦理的秘訣便是「看見孩子們成長」，只要還有體力就會做下去。

開營典禮由虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、鎮代主席陳明聖等人與蔡朝忠，一同將卡片貼上牆，祝福夏令營活動一切圓滿。

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蔡朝忠表示，20多年前當地3名學童相約到附近河域戲水，不幸溺水意外。讓他發願一定要辦個最長的夏令營，讓孩童們有去處。2004年剛任里長不久後展開夏令營行動。此次為期7週的夏令營，帶領國小學童寫暑假作業、做手工藝外，更要帶領小朋友跟著「功夫底子」的他，一起打少林拳、齊眉棍等。除有武術外，連續7週更要讓學童們學習國樂，最後一堂課準備成果發表，將為期將近2個月的學習展現出來。

蔡朝忠說，「看到孩子們成長」是他連辦22年也不喊累的秘訣，像是有學生因為學習國樂而產生極大興趣，就讀戲曲學院，更有曾參與過夏令營的大學生們，願意幫忙今年活動，看見一點一滴的成長，還有體力就會做下去。

徐姓大學生表示，國小時每年暑假就非常期待里長伯辦的夏令營，活動陪伴了她度過漫長假期，這次回來想幫忙除了是回報里長長年來的付出，更是為了找回童年暑假時光。

安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年不中斷，今舉辦開營典禮。（記者李文德攝）

蔡朝忠更是運用自己「練家子」的長才，教導學童打少林拳、練齊眉棍。（圖由蔡朝忠提供）

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