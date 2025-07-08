為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超狂！連辦22年夏令營 79歲資深老里長透露「7字」秘訣

    安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年，他透露「看見孩子們成長」是他不間斷辦理的秘訣。（記者李文德攝）

    安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年，他透露「看見孩子們成長」是他不間斷辦理的秘訣。（記者李文德攝）

    2025/07/08 15:44

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮79歲安溪里長蔡朝忠，每年暑假在社區辦理夏令營，供學童放假有去處，迄今進入第22屆。今（8）日舉行開營典禮，7週課程帶領66位學童們學才藝、學功夫。他透露，22年不間斷辦理的秘訣便是「看見孩子們成長」，只要還有體力就會做下去。

    開營典禮由虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、鎮代主席陳明聖等人與蔡朝忠，一同將卡片貼上牆，祝福夏令營活動一切圓滿。

    蔡朝忠表示，20多年前當地3名學童相約到附近河域戲水，不幸溺水意外。讓他發願一定要辦個最長的夏令營，讓孩童們有去處。2004年剛任里長不久後展開夏令營行動。此次為期7週的夏令營，帶領國小學童寫暑假作業、做手工藝外，更要帶領小朋友跟著「功夫底子」的他，一起打少林拳、齊眉棍等。除有武術外，連續7週更要讓學童們學習國樂，最後一堂課準備成果發表，將為期將近2個月的學習展現出來。

    蔡朝忠說，「看到孩子們成長」是他連辦22年也不喊累的秘訣，像是有學生因為學習國樂而產生極大興趣，就讀戲曲學院，更有曾參與過夏令營的大學生們，願意幫忙今年活動，看見一點一滴的成長，還有體力就會做下去。

    徐姓大學生表示，國小時每年暑假就非常期待里長伯辦的夏令營，活動陪伴了她度過漫長假期，這次回來想幫忙除了是回報里長長年來的付出，更是為了找回童年暑假時光。

    安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年不中斷，今舉辦開營典禮。（記者李文德攝）

    安溪里長蔡朝忠連辦暑期營隊22年不中斷，今舉辦開營典禮。（記者李文德攝）

    蔡朝忠更是運用自己「練家子」的長才，教導學童打少林拳、練齊眉棍。（圖由蔡朝忠提供）

    蔡朝忠更是運用自己「練家子」的長才，教導學童打少林拳、練齊眉棍。（圖由蔡朝忠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播