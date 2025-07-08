丹娜絲肆虐樹倒嚴重！ 台大溪頭等3大園區7/9、7/10再休園

丹娜絲颱風過境，台大溪頭園區出現嚴重樹倒災情，園區9、10日將休園2天進行整理。（圖由民眾提供）

2025/07/08 15:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風肆虐，在南投造成多處樹倒災情，台大實驗林管理處轄下溪頭、鳳凰，以及下坪自然教育園區也因嚴重樹倒影響通行，台大實驗林管處說，由於山區大雨阻礙搶修進度，上述3大園區9、10日再休園2天進行整理，以免遊客入園發生危險。

台大實驗林管處指出，溪頭園區在颱風過境後，許多步道因嚴重樹倒無法通行，目前溪頭光是前往神木區就寸步難行，另在鳳凰林道前往天文台的步道，也有崩坍情況，雖派員持續搶修清除，但因山區又下大雨影響進度，甚至可能危及搶修人員，考量遊客遊園安全，才會決定繼今天休園1天後，明、後2天再休園，盼後續加快清理腳步，儘快重新開園。

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台大實驗林管處也說，轄管位在鹿谷鄉的鳳凰，以及位在竹山鎮的下坪自然教育園區，也都因園內仍有多處樹倒搶修不及，同樣比照溪頭園區9、10日休園整修，並提醒遊客，颱風過後山區道路不穩，務必待園區開放與天氣穩定再上山，以維護自身安全。

丹娜絲颱風在台大鳳凰園區出現嚴重樹倒災情，園區9、10日將休園2天進行整理。（圖由民眾提供）

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